Katastrofa in razpad sistema pri Dallasu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Phoenix Suns so po zaslugi izjemne tretje četrtine s 110:80 povozili Dallas Mavericks. Preveč individualnih vložkov ni bila pravšnja osnova za morebitno presenečenje Luke Dončića - tekmo je končal pri 28 točkah, 11 skokih in le 2 asistenacah - in soigralcev. Phoenix 28 asistenc, 12 izgubljenih žog, Dallas 9 asistenc, 16 izgubljenih žog je ključna bilanca petega obračuna med ekipama, ki nazorno kaže, kakšno je bilo razmerje moči v Arizoni. Sonca zdaj v polfinalni serije zahodne konference vodijo s 3:2 v zmagah in bodo imela v noči na petek priložnost dokončno preskočiti Mavericks, ki se bodo borili za preživetje. Košarkarji Miami Heat so prav tako razoorožiili Philadelphio 76ers.

Prvo besedo na tekmi je sicer imel Luka Dončić, ki je popeljal Dallas v vodstvo z 2:0, a ne zadnje. Po njegovem uvodnem košu je na drugi strani s trojko odgovoril njegova obrambna senca v tej seriji Mikal Bridges - drugi najboljši obrambni igralec rednega dela lige. Le takrat so imeli gostitelji v prvi četrtini naskok pred tekmecem, v preostalem času pa je bilo vse v znamenju Mavericks.

Just Luka doing Luka things 😎 pic.twitter.com/Cb4pzYHAmQ — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 11, 2022

Osrednje ime je bil slovenski košarkarski virtuoz, ki je imel sprva pomoč Doriana Finneyja-Smitha. Krilni košarkar je nemudoma zadel dve trojki in tako nadaljeval z učinkovitostjo s četrte tekme v Dallasu, kjer je blestel pri metu izza črte 7,25 m in bil kar osemkrat uspešen. Kot se je na koncu izkazalo, pa je bil to njegov labodji spev, saj je v nadaljevanju zmogel le še dve točki.

Mavericks so se sicer lahko pohvalili s sanjskim štartom, potem ko so imeli sprva prednost šestih točk pri 15:9, nekaj trenutkov pozneje pa je bilo v razprodanem Footprint Centru v Arizoni pred 18.055 gledalci že 24:16.

Dončić, ki je na parketu tradicionalno prebil vseh 12 minut, je v tem času dosegel 11 točk, in imel tudi zadnji met, vendar ga je zgrešil, navkljub vsemu pa je imel Dallas rahlo prednost (26:23), ki jo je omilil vroči Devin Booker - v prvi četrtini je bil pri 12 točkah.

Košarkarji Phoenixa ob bučni podpori navijačev ujeli pravi val, strelski dvoboj med Dončićem in Bookerjem

Težava gostov je bila v tem delu dvoboja zlasti v skoku, saj so v obrambi preslabo zapirali tekmeca po njegovih zgrešenih metih, za kar so imeli na voljo dodatne napade. Phoenixu se je tako nekajkrat ponujala priložnost, da celo pride do vodstva, vendar na srečo navijačev Dallasa meti gostiteljev od daleč niso našli želenega cilja.

Zato pa je dve trojki hladnokrvno zadel Latvijec Davis Bertans. Posebna je bila zlasti njegova druga ob prekršku. Z dodatno zadetim prostim metom je omogočil, da so Teksačani pri 37:30 spet nekoliko lažje zadihali. Nekaj trenutkov pozneje je Jalen Brunson, ki je bil ob Dončiću s skupno 21 točkami strelsko najbolj navdahnjen, celo povišal prednost Dallasa na +8, a je bilo jasno, da se domači ne bodo kar predali in bodo na krilih navijačev skušali ujeti pravi val.

Dočakali so ga v režiji razpoloženega Bookerja ter njegovega zabijanja. Ekipi sta bili tako 3:47 pred koncem prvega polčasa po daljšem času spet poravnani (40:40). Ni bilo treba dolgo počakati in Phoenix je bil ob norenju domačih navijačev v vodstvu. Dončić jim ga je z izgubljeno žogo ponudil na pladnju, v protinapadu pa je zadel Bridges za 43:42. Zadržali so ga ob izteku prvega polčasa (49:46), v katerem je bil sicer Dončić z 18 točkami najboljši strelec, na drugi strani je blestel Bookers s 16.

Razpad sistema pri Dallasu, domači leteli po domačem parketu

Krizne minute Dallasa niso pojenjale ob vstopu v drugi polčas. Phoenix je uprizoril bliskovit napad pod taktirko Bookerja, ki je bil kmalu že pri 24 točkah in to z izjemnim odstotkom meta iz igre (10/14). Dodatne preglavice jim je pod obročem povzročal Deandre Ayton, za katerega pri Dallasu nimajo prave obrambe. Po delnem izidu 14:4 je bilo tako že 63:50.

Dončiću in druščini ni prav nič uspevalo. Medla igra, preveč individualnega pristopa in posledično je prednost Suns le naraščala. Igra Dallasa je povsem razpadla. Kar dvanajst izgubljenih žog v tretji četrtini - povprečje v sezoni je bilo 12,5 - pove vse. Po podatkih ESPN je Dallas izgubil največ žog v eni četrtini v končnici po letu 2012, ko so imeli neslaven dan New York Knicks.

Po petih minutah in pol mrka je Dončić sicer naredil rez in po prekršku stopil na črto, ki označuje proste mete, a zadel le enega od dveh prostih metov (51:68).

Pomagala ni niti njegova trojka v naslednjem napadu. Samozavest domačih je namreč skokovito naraščala, kakor tudi njihova prednost, ki je bila 1:24 pred koncem tretje četrtine, ki so jo domači dobili s 33:14, že debelih 24 točk (80:54).

"Preveč smo igrali ležerno. To nismo bili mi. Bistveno boljši moramo biti," je bil po tekmi jasen slovenski košarkarski biser.

Čeprav je Dončić skupaj z moštvenimi kolegi skušal popraviti vtis na uvodu zadnje četrtine, je bilo jasno, da zmage domačih ne bodo ogrozili. Phoenix 28 asistenc, 12 izgubljenih žog, Dallas 9 asistenc, 16 izgubljenih žog je ključna bilanca petega obračuna, ki nazorno kaže, zakaj so imeli Suns takšen naskok.

Petkov boj za preživetje

Igralci iz Arizone so šele v zaključku, ko je bila tekma že zdaleč odločena, izgubili nekaj več žog, zato zgoraj navedena dejstva še toliko bolj nazorno kažejo na prevlado Phoenixa, ki v seriji zdaj vodi s 3:2 v zmagah.

Luka Dončić se bo tako v noči na petek v domačem American Airlines Centru skupaj s soigralci boril za preživetje, medtem ko bodo košarkarji Phoenixa iskali pot do konferenčnega finala, ki je hkrati polfinale lige NBA.