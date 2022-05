Norišnica v Dallasu, Dončiću uspel nov podvig! #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v četrtem dvoboju konferenčnega polfinala končnice lige NBA v nedeljski matineji znova prekrižali načrte favoriziranim Phoenix Suns (111:101) in skupen rezultat v zmagah izenačili na 2:2. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je znova izstopal. Kljub slabšemu metu za tri točke (1/10) je bil prvi strelec Dallasa, do trojnega dvojčka pa so mu zmanjkali le trije skoki (26 točk, 11 asistenc in 7 skokov). Njegovi soigralci so zadeli kar 19 trojk!

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 111:101 (37:25, 68:56, 87:78)

Dončić 26, Finney-Smith 24 (trojke 8/12), Brunson 18, Bertans 12 (trojke 4/5), Kleber 11, Dinwiddie 10; Booker 35, Crowder 15, Ayton 14, Johnson 11, Paul 5 (šest osebnih napak)

Učinek Luke Dončića: 26 točk (met za tri 1/10, met za dve 8/15, prosti meti 7/8), 7 skokov, 11 asistenc, 4 ukr. žoge, 4 izg. žoge, 4 osebne napake v 37 minutah)

Štiri tekme, štiri zmage gostiteljev. Niz se torej nadaljuje. Če sta uvodni tekmi v Arizoni pripadli Phoenix Suns, ki so bili na domačem parketu nerešljiva uganka za Dallas Mavericks, pri katerih je strelsko izstopal Luka Dončić (80 točk na dveh tekmah), a ob sebi pogrešal bolj razigrane soigralce, je bilo v Teksasu povsem obratno.

Čeprav je Phoenix najboljša ekipa rednega dela lige NBA in za mnoge prvi favorit za osvojitev naslova, je na uvodnih tekmah konferenčnega polfinala v Dallasu ostal praznih rok! Ne le enkrat, v dvorani American Airlines Center, je izgubil še drugič zapored!

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Tudi tokrat, nedeljska tekma se je začela malce po 21.30, kar je omogočilo in olajšalo ogled srečanja v neposrednem prenosu številnim ljubiteljem košarke v Sloveniji, je naletel na fanatično borbeno zasedbo varovancev Jasona Kidda. Košarkarji Dallasa so v naelektrenem ozračju pred 20 tisoč glasnimi navijači v obrambi zaigrali bistveno bolje kot na tekmah v Phoenixu, si že kmalu priigrali otopljivo prednost in uvodno četrtino dobili za +12. Takšno prednost so ohranili tudi do konca prvega polčasa, hkrati pa blesteli v metih izza velike črte.

Že v prvem polčasu so zadeli kar 14 trojk, od tega nekdanji "zmaj'' Davis Bertans štiri, in s tem izenačili rekord franšize. Na koncu so se lahko pohvalili s kar 20 trojkami (iz 42 poizkusov, kar znaša zelo solidno 46,5-odstotno natančnost). Izstopal je zlasti Dorian Finney-Smith. Priljubljeni Doe Doe je nepozabno predstavo, v kateri je zadel v polno kar 8 od 12 metov za tri točke, sklenil s 24 točkami. Z osmimi zadetimi trojkami na tekmi je postavil rekord kariere, hkrati pa popravil svoj strelski rekord, kar se tiče dvobojev v play-offu. Bil je drugi strelec svoje ekipe, več točk od njega je v zmagoviti ekipi dosegel le znova vsestranski Luka Dončić. Pa čeprav je za tri točke zadel le enega izmed 10 metov, kar je bila njegova edina temna lisa nedeljske predstave.

Nova mojstrovina Luke Dončića:

Ljubljančan je znova naletel na izjemno agresivno obrambo Sonc, polno prekrškov. Izsilil jih je ogromno, podobno velja tudi za njegove soigralce, tako da so se nekateri izmed najpomembnejših igralcev gostov kmalu padli v težave z osebnimi napakami. To je najbolj na svoji koži občutil Chris Paul. 37-letni zvezdnik je v zadnji sekundi prvega polčasa prejel že četrto osebno napako, nato v drugem polčasu odigral le štiri minute, krepko pred koncem srečanja pa prejel še šesto. To se mu je zgodilo že na začetku zadnje četrtine, na katerih je v tej seriji pogosto povzročal težave Dallasu. Tokrat jih ni mogel, saj je moral predčasno na klop. Tekmo je končal pri zgolj petih točkah in sedmih asistencah.

Gostje, ki so v prvem polčasu zaostajali že 17 točk, se vseeno niso predali. Čeprav so pogrešali enega najboljših organizatorjev lige, ki je znan po tem, da ga v najbolj potrebnih trenutkih srečanja odlikuje zelo natančen met iz igre in racionalen izbor rešitev v napadu, so bili še vedno v stiku z gostitelji.

Foto: Reuters

Na krilih izjemnega strelca Devina Bookerja, ki je dosegel 35 točk, so se v zadnji četrtini približali na -6, bližje pa ni šlo. Dallas je v odločilnih trenutkih, ko se je ''lomil'' rezultat, zaigral kot v transu, Dončić pa zelo pogosto našel proste soigralce, ki so s trojkami večali prednost. Na koncu je bila dvomestna, Dallas je zmagal s 111:101 in rezultat v skupnih zmagah izenačil na 2:2.

Mavericks so na prvo zmago nad Phoenixom čakali kar tri leta. Po 11 zaporednih porazih! Dočakali so jo v noči na soboto, nato pa v nedeljski matineji pozdravili še drugo zaporedno. S tem so dokončno dokazali košarkarski javnosti v ZDA, da se lahko s Phoenixom, prvimi nosilci zahodne konference, v končnici kosajo še kako enakovredno.

Serija se zdaj seli v Arizono, peta tekma konferenčnega polfinala bo v noči na sredo, ob 4. uri zjutraj po slovenskem času.

Kako je Jae Crowder grobo obračunal z Luko Dončićem, nato pa je slovenski košarkar zaradi protestov pri sodniku Jamesu Williamsu prejel tehnično napako:

Foto: Reuters

Luka Dončić je v dvorano na četrto tekmo proti Phoenixu prišel zelo dobre volje. Foto: Reuters

V noči na ponedeljek se bosta na četrti tekmi konferenčnega polfinala pomerila tudi Philadelphia 76ers in Miami Heat. Gostitelji bodo podobno kot Dallas poskušali rezultat v zmagah izenačiti na 2:2.