Luka Dončić je pomagal Dallas Mavericks, da so na domačih tleh premagali Phoenix Suns in znižali izid v zmagah na 1:2. Foto: Reuters

Pri Dallas Mavericks po zmagi s 103:94 lažje dihajo, potem ko so polfinalno serijo zahodne konference začeli s porazoma na gostovanju proti Phoenix Suns. Na domači tekmi so dobili odgovor in potrdilo, da bodo lahko presenetili najboljšo ekipo rednega dela le s takšno mero energije in čvrsto obrambo, kot so ju izžarevali v tretjem dvoboju.

Za razliko od prvih dveh obračunov so bili košarkarji Dallas Mavericks večji del tretje tekme v ospredju in imeli tudi prednost 18 točk. Ključno je bilo, da se je celotno moštvo bolj zavzeto lotilo tekmeca v obrambnih nalogah. Chrisa Paula, ki jim je povzročal sive lase v prvih dveh obračunih, so odlično zaustavili. Zlasti Reggie Bullock, ki ga je prisilil k izgubljenim žogam – kar sedem jih je imel. "Reggie je odličen v obrambi že celotno sezono. Vedno mu namenimo, da pokriva najtežje košarkarje in nikoli se ne pritožuje. Vse da od sebe," ga je pohvalil trener Jason Kidd, lepe besede pa mu je namenil tudi Luka Dončić: "V obrambi smo opravili dobro delo. Reggie in Doe-Doe (Dorian Finney-Smith) sta bila izjemna v obrambi. Preostali jima sledimo."

Brunson, kot ga želijo

Slovenski košarkarski biser je naposled le dobil pomoč tudi pri polnjenju tekmečevega koša. Jalen Brunson je bil velik dolžnik. Na prvih dveh obračunih je skupaj dosegel 22 točk, za zmago s 103:94 pa 28. Bil je tisti Brunson, kot smo ga videli v seriji z Utah Jazz. In takšnega Brunsona bo Dallas potreboval, če bo želel presenetiti Phoenix.

"Grozno je bilo, ampak uspela mi je vrnitev. Nisem mogel biti zadovoljen s prvima predstavama," je po zmagi povedal branilec Mavs. "Jalen je odličen igralec. Košarkarji imamo slabe tekme. Tokrat je odigral odlično. Ostati mora agresiven," je ob tem pripomnil Dončić, ki sta ga na tribuni spremljala tudi oče Saša Dončić in reprezentančni mentor Goran Dragić.

Vrhunci Dončićeve igre

S 26 točkami, 13 skoki in devetimi asistencami je zvezdnik svetovne košarke vnovič prikazal odlično predstavo. Le ena asistenca mu je zmanjkala do trojnega dvojčka. Težave so mu povzročale tudi osebne napake oziroma prestroga sodniška merila. Sredi tretje četrtine jih je imel že štiri na svojem računu in moral je na prisilen počitek. Hitro je prejel peto v začetku zadnjega dela igre, zato ga je Kidd moral še enkrat za krajši čas posaditi na klop. A je nato dokončal tekmo v velikem slogu in pomagal Dallasu, da se je vrnil v seriji s Phoenixom in znižal izid v zmagah na 1:2.

Ne želi biti kaznovan

"Ne bom komentiral, saj ne želim biti kaznovan. To niso bili prekrški, fizična igra je bila. V končnici smo. Peta osebna napaka … Ne spomnim se, da bi kdo dosodil takšno osebno napako, kot so meni peto," je kljub vsemu nekaj besed sodniškim merilom namenil Dončić, čeprav se je ugriznil v jezik, da ni povedal česa bolj konkretnega.

Vrhunci tekme

Vse skupaj je že pozabil in misli usmeril v nadaljnje obračune s Suns. Naslednji bo že v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, ki si ga bodo zagotovo v večjem številu ogledali slovenski ljubitelji košarke. In tudi takrat bo moral s soigralci odigrati na najvišji ravni, če bo želel, da bo Phoenix padel še drugič.

Zavedajo se, kaj je ključ do uspeha

"Energija je bila neverjetna. Občinstvo nas je dvignilo. Energija in tekma sta bili odlični. Tako moramo igrati vsako tekmo. Sam sem vedel, da moram odigrati bolje kot na prejšnji tekmi, na kateri sem imel slab drugi polčas. Vedel sem, da lahko igram bolje. Mislim, da sem v obrambi v tej sezoni naredil velik preskok, zato sem vedel, da moram tokrat kriti hrbet soigralcem v obrambnih nalogah."

Veselje v taboru Dallas Mavericks ob zmagi na tretji tekmi konferenčnega polfinala proti Phoenix Suns. Foto: Reuters

Košarkarji Dallasa so bili v rednem delu ena najboljših obrambnih ekip in prav obramba jim je pomagala, da so prekinili črn niz proti Phoenix Suns, proti katerim so izgubili kar enajstkrat zapored. Na prvih dveh tekmah so prejeli po 121 in 129 točk, v noči na soboto le 94, kar je dober pokazatelj, da je bila obramba na zelo visoki ravni.

In Dončić se skupaj s soigralci zaveda, da bo moralo biti tako tudi v nadaljevanju dvobojev s Phoenix Suns, ki imajo v svojih vrstah številne razpoložljive sile v napadu. Phoenixovemu taboru so tako poslali posebno sporočilo, da se ne bodo kar tako predali in bodo verjeli do zadnjega trenutka, kot poudarja Dončić. Verjamejo, da imajo na zalogi še nekaj tovrstnih sporočil, a menijo tudi, da so sposobni preskočiti favoriziranega nasprotnika.