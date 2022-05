Velika vrnitev Dallasa na čelu z izvrstnim Dončićem!

Po dveh težkih porazih na gostovanju so se košarkarji Dallas Mavericks prebudili v domači American Airlines Areni in s povsem drugačno predstavo na kolena spravili najboljšo ekipo rednega dela lige NBA Phoenix Suns. Pod težo Luke Dončića in soigralcev je padla s 94:103. Slovenski superzvezdnik je bil streljaj oddaljen od trojnega dvojčka - 26 točk, 13 skokov in 9 asistenc. Ključno za uspeh je bilo, da je imel tokrat ob sebi razpoložene še druge soigralce, kar je bil tudi razlog, da je Dallas znižal izid v zmagah na 1:2. Z 28 točkami je blestel dolžnik s prvih tekem Jalen Brunson. Naslednja tekma bo na sporedu že v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času.

Končnica lige NBA, 2. krog (6. maj): Zahod:

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 103:94 (29:20, 51:44, 82:67) /1:2/

Brunson 28, 5 as., 4 sk., Dončić 26 (za 3 2/7, za 2 9/18, prosti meti 2/5), 13 sk., 9 as., 2 ukr. žogi, 5 izg. žog v 34 min., Bullock 15, Kleber in Finney-Smith 14; Crowder 19, 7 sk., 5 as., Booker 18, 6 as., 5 izg. og, Ayton 16, 11 sk., Paul 12, 7 sk., 4 as., 7 izg. žog, Bridges 12 Vzhod:

Philadelphia 76ers : Miami Heat 99:79 /1:2/

Maxey in Green 21, Embiid 18, 11 sk., Harden 17, 8 sk., 6 as., Harris 9, 10 sk., 8 as.; Butler 33, 9 sk., Herro 14 // Skupni rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.

Drugačen obraz Dončićevih pred očmi Gorana Dragića in Saše Dončića

Tretji del nadaljevanke med Dallas Mavericks in Phoenix Suns je imel drugačno začetno noto. Kot prvo, preselil se je v Teksas, kjer domuje Luka Dončić s soigralci. Navijači Mavs so po dveh porazih na gostovanju v Arizoni pričakovali odboj njihovih ljubljencev. Želeli in upali so na drugačen pristop izbrancev Jasona Kidda, predvsem več pomoči Dončiću, kar so tudi dobili.

Luka works the up & under for the bucket 🏀



It's the footwork for me.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/lZxyPUKYp1 — NBA (@NBA) May 7, 2022

Osrednji dolžnik Jalen Brunson, ki je v prvem krogu proti Utahu v povprečju dosegal več kot 27 točk na tekmo, je začel v velikem slogu. Za vodstvo z 18:13 je prispeval 10 točk in bil tisti, v katerega je bil soj luči sprva uperjen. Luka je svoji prvi točki vknjižil šele ob izteku osme minute, ko je na ples pod košem popeljal centra Deandreja Aytona. Zato pa je bil slovenski superzvezdnik vsestranski in se je po prvi četrtini lahko pohvalil že s sedmimi skoki in petimi asistencami.

Z igro na uvodu obračuna sta bila v American Airlines Areni zadovoljna tudi Dončićev oče Saša Dončić in Goran Dragić, ki sta si tekmo ogledala v živo. Košarkarji Dallasa so namreč odigrali bistveno bolj zavzeto v obrambi in posledica je bila prednost desetih točk v 10. minuti, ko je na semaforju pisalo 26:16.

Velika rezerva, kar se igre v napadu tiče, je bila še pri Dončiću, ki mu met v prvi četrtini ni stekel vse do izteka le-te. Vrgel je pet trojk in šele pri zadnjem poskusu pri sebi rekel: "Končno". Z zadetim metom izza črte 7,25 m je tudi postavil končni rezultat prve četrtine, po kateri je Dallas vodil z 29:20. Povrhu vsega je edini iz tabora Mavs preživel na parketu vseh dvanajst minut, v prvi vrsti pa je razigraval soigralce, kar je ključno, če bodo Teksačani želeli v tej seriji ponagajati najboljši ekipi rednega dela sezone.

Krvnik na prvih dveh tekmah Paul sprva izgubljal žoge, košarkarji Dallasa preudarni

Pri gostih so čakali, kdaj se bo razigral tisti mož, ki je na prvih tekmah grenil življenje vsem v Dallasu. Chris Paul, ki je 6. maja praznoval 37 let, je bil namreč trn v peti in protagonist uvodnih zmag, v tretjem obračunu pa so se ga Teksačani lotili nekoliko drugače in ga sprva prisilili v izgubljene žoge. Zlasti Reggie Bullock. Na začetku druge četrtine je imel tako že šest izgubljenih in bil le pri dveh točkah.

Foto: Reuters

Na drugi strani so košarkarji Dallasa v prvem polčasu izgubil le eno žogo in še to zaradi osebne napake Dončića v napadu, zato ni bilo nič nenavadnega, da so prišli do najvišjega naskoka 14 točk, ko je trojko za 48:34 zadel Dorian Finney-Smith.

Trener Kidd je bil zadovoljen z igro svojih izbrancev, kljub vsemu pa poklical fante na krajši posvet ob zaključku polčasa, ko je prav Paul s petimi zaporednimi točkami približal Phoenix na sedem točk zaostanka (41:48). In takšna je bila razlika med ekipama prav tako ob polčasu, ki ga je Dallas dobil z 51:44 - hkrati je bilo to tudi najslabših uvodnih 24 minut Phoenixa v letošnji končnici.

Težave Dončića z osebnimi napakami

Nekaj strahu so v vrste Dallasa vnesle težave Bullocka, ki je čutil bolečine v rebrih. Sprva so iz vrst domačega moštva sporočili, da je njegov povratek na parket pod velikim vprašajem. A so si navijači Mavs oddahnili, saj je bil na parketu že ob začetku drugega dela, v katerem je s serijo trojk nadaljeval Finney-Smith, ki je zadel novi dve.

Pri polnjenju Phoenixovega koša se mu je pridružil še Dončić in Dallas je po štirih minutah vodil že s 64:48. Velik del posla so opravili tudi s tem, ko so zaustavili sicer prvega strelca Suns Devina Bookerja, ki je bil do tega trenutka pri le desetih točkah.

Zato pa je bil vroč Dončić, ki se je lahko kmalu pohvalil s 23 točkami in po svoji drugi trojki popeljal Dallas do najvišje prednosti na tekmi (69:51). Spogledoval se je celo s trojnim dvojčkom, potem ko je imel na svojem računu že deset skokov in sedem asistenc. Zaustavili so ga šele sodniki, ko so mu pet minut pred koncem tretje četrtine zapiskali četrto osebno napako – v ligi NBA so košarkarji izključeni po šestih osebnih napakah. Kaj si je mislil o njihovih odločitvah, je z odkimavanjem z glavo dal dobro vedeti ob odhodu na klop, kamor ga je razumljivo poklical trener Kidd, saj ga je potreboval v zaključku tekme.

Sprva je to vneslo nekaj nemira v tabor Dallasa, saj se je Phoenix približal na 12 točk zaostanka, a sta Brunson in Maxi Kleber poskrbela, da so gostitelji v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo petnajstih točk (82:67).

Velika zmaga, ki drži Dallas nad gladino

Dončić je bil še naprej razigran in popeljal svoje moštvo 8:44 pred koncem do na videz neulovljive prednosti (90:73), a je moral kaj kmalu spet s parketa, potem ko mu je sodniška trojka prehitro zapiskala že peto osebno napako. Ob tem se je jezil, ker strokovni štab ni izkoristil trenerskega izziva.

Njegov odhod z igrišča so tokrat gostje bolj konkretno izkoristili. Po trojki Bookerja in košu Paula je bilo hitro le še dvanajst točk razlike (78:90) in Kidd je moral reagirati z minuto odmora. Nasveti so padli na plodna tla, saj so se košarkarji Dallasa nekoliko umirili in po trojki Bullocka spet lažje zadihali pri 95:80. A kriznih minut še ni bilo konec. Kmalu se je v igro vrnil Dončić, vse bolj vročih gostov pa to sprva ni zaustavilo. Štiri minute pred koncem so se približali na vsega minus devet (86:95).

Luka Dončić se skupaj z navijači veseli zmage proti Phoenix Suns. Foto: Reuters

Vroči Jalen Brunson je poskrbel, da so si navijači Dallasa v dvorani oddahnili, potem ko je s štirimi zaporednimi točkami umiril nastal položaj. Ko je Dončić nesebično podal še Bullocku na trojko in jo je slednji vnovič zadel, je bilo 55 sekund pred koncem ob rezultatu 102:91 jasno, da bo zmaga ostala doma.

Košarkarji Dallasa so se tako po dveh porazih na gostovanjih dvignili in znižali izid v zmagah na 1:2, v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času pa bodo imeli priložnost, da serijo izenačijo in se z dvignjeno glavo podajo na vnovično popotovanje v Arizono.

Preberite še: