Dončić čaral v prvem delu, nato doživel katastrofo in spremljal zaključek s klopi

Simultanka zimzelenega Chrisa Paula, ki bo jutri praznoval 37. rojstni dan, v začetku zadnje četrtine je bila ključna, da so Phoenix Suns drugič zapored preskočili Dallas Mavericks v polfinalu zahodne konference lige NBA. Luka Dončić je bil izvrsten v prvem polčasu, v katerem je dosegel 26 točk, poraz pa predčasno zaključil pri 35 točkah. Jason Kidd je sredi zadnje četrtine ob visokem zaostanku pomahal z belo zastavo in na parket postavil rezerviste. A na takšno katastrofo ni kazalo ob polčasu, ki ga je Dallas dobil s 60:58. Serija se zdaj seli v Dallas, kjer bosta naslednji dve tekmi. Miami Heat je na domačih tleh prav tako vknjižil že drugo zmago proti ekipi Philadelphia 76ers, ki spet ni mogla računati na pomoč prvega zvezdnika Joela Embiida.

Končnica lige NBA, 2. krog (4. maj): Vzhod:

Miami Heat : Philadelphia 76ers 119:103 /2:0/

Adebayo 23, Butler 22, 12 as., 6 sk., Oladipo 19, Herro 18; Maxey 34, Harris 21, Harden 20, 9 as. Zahod:

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 129:109 (32:28, 58:60, 89:83) /2:0/

Booker 30, Paul 28, 8 as., 6 sk., Crowder 15; Luka Dončić 35 (za 3 5/10, za 2 8/12, prosti meti 4/5) 5 sk., 7 as., 7 izg. žoge v 36 min., Bullock 16, Dinwiddie 11, Bertans, Kleber in Brunson 9



// Skupni rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.

Katastrofalen začetek ublažil Dončić

Nekako v slogu prve tekme so košarkarji Dallas Mavericks tudi v drugo preveč medlo vstopili v dvoboj in kaj kmalu zaostajali z 0:9. Luka Dončić je bil tisti, ki se je pri Teksačanih kot prvi vpisal med strelce, a klavrnih minut še ni bilo konec, kajti domači so spet hitro pobegnili nasprotniku in po slabih štirih minutah vodili že z 12:2.

Slovenski superzvezdnik je po porazu na prvi tekmi izpostavljal, da so odigrali preslabo v obrambi in nič bolje niso branili lastnega koša v uvodni četrtini drugega obračuna. Dodatne težave so imeli z osebnimi napakami. Dolžnik s prve tekme Jalen Brunson si je kaj kmalu prislužil že drugo in moral predčasno na klop.

That is a bad man 👿 pic.twitter.com/FoWtJFQytX — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 5, 2022

Spet je bil Dončić tisti, ki je praktično edini vlekel voz Dallasa, kar ni bil dober obet pred nadaljevanjem, saj je jasno, da serije ne zmagujejo le posamezniki, ampak ekipa. Če mu trojke sprva niso stekle, tako kot si je želel, pa Phoenix ni imel prave obrambe, ko se je odločil za pot proti obroču. Hitro je prišel do enajste točke in imel pri 21:26 celo priložnost, da bi z metom izza črte 7,25 metra približal svoje moštvo na vsega dve točki zaostanka, vendar žoga ni šla skozi obroč.

Zato pa je dobil pomoč ob koncu četrtine, ko je Spencer Dinwiddie, še en dolžnik ob uvodnem porazu, najprej zadel trojko, nato Maxi Kleber v protinapadu zabil žogo v koš, Dončić pa je približal ekipi na vsega dve točki zaostanka (28:30).

Razigrala sta se "novinca" Bertans in Dinwiddie

Kljub vsemu je bil obraz nekoliko boljši, čeprav so bili igralci Phoenix Suns spet razpoloženi in pri vodstvu s 34:28 iz igre metali 63-odstotno. Kot je pred serijo izpostavljal center Deandre Ayton, bodo skušali izkoristiti prednost v višini, in to so počeli tudi tokrat. Prav slednji je uvodoma predstavljal veliko oviro za gostujočo obrambo. Za razliko od prve tekme pa je bil zaostanek kljub vročim igralcem iz Arizone vendarle nekoliko bolj sprejemljiv, potem ko je Phoenix po prvi četrtini vodil le z 32:28 - pred dnevi s 35:25.

Foto: Reuters

Velike težave so še naprej predstavljale osebne napake. Po petnajstih minutah igre so jih imeli košarkarji Dallasa na svojem računu že 13, domači so bili le pri šestih. S tremi se nista mogla pohvaliti Dorian Finney-Smith in Davis Bertans. A je prav slednji po asistenci Dinwiddieja zadel trojko za 36:38. Skupaj sta prišla v vrste Mavs februarja v zameno za Kristapsa Porzingisa in skupaj sta zrežirala, da je Dallas najprej ujel priključek pri 38:38, z novo trojko latvijskega košarkarja pa je v 17. minuti prvič prišel do vodstva (41:38).

Dončić čaral v prvem polčasu

Ko je imel Luka počitek, so gostje prišli do najvišje prednosti petih točk (43:38). Druga peterka, v bistvu četverka, saj je trener Jason Kidd v prvem polčasu operiral le z devetimi košarkarji, je naredila preobrat. Zlasti Bertans in Dinwiddie sta skrbela, da so bili navijači Phoenixa nejevoljni. Skupaj sta v tem delu igre dosegla 19 točk, kar je pozdravil Kidd, ki je na prvi tekmi pogrešal širino.

Sicer pa so se ljubitelji košarke ob spremljanju obračuna v živo zagotovo kar nekajkrat pritoževali nad številnimi dosojenimi osebnimi napakami. Sodniki so jih piskali kot po tekočem traku. In takrat, ko so jih začeli dosojati še domačim, so gostje lažje zadihali, ujeli priključek in posledično prišli tudi do vodstva. Podatek, da so si jih košarkarji na obeh straneh v prvem polčasu nabrali kar 30, pove vse.

Veliko pa je govoril Dončić, a s košarkarsko žogo. Ob povratku na parket se je dobesedno razpletel in to s trojkami. Če je v prvi četrtini dosegel eno, je ob zaključku druge v razmaku dveh minut z značilnim korakom nazaj v žep pospravil kar tri zapored in bil že pri 24 točkah. A kaj, ko so gostitelji venomer hitro prišli do koša. Zlasti s prodori pod obroč, ki so košarkarjem Dallasa povzročali nemalo težav, zato se gostje niso mogli odlepiti in so jim Suns ob polčasu dihali za ovratnik (60:58).

Težave z osebnimi napakami na obeh straneh

Ob prihodu iz slačilnic se je kot prvi najhitreje ogrel na delovno temperaturo sicer najboljši strelec Sonc Devin Booker. S šestimi točkami je pripomogel, da je Phoenix prišel do vodstva pri 68:64. Kljub slabemu začetku pa je bil za Dallas vendarle svetel trenutek v tem, da si je center Deandre Ayton v protinapadu prislužil četrto osebno napako in moral predčasno na klop. Praktično vsi centri na parketu v dvorani v Arizoni so jih imeli štiri – pri Phoenixu še Jawal McGee, pri Dallasu Dwight Powell. Ob njem je bil pri štirih tudi neprepoznavni Finney-Smith.

That's 4 fouls on Powell. So centers Powell, Ayton and McGee have 4 fouls apiece. Who's going to be left by the 4th quarter? — Brad Townsend (@townbrad) May 5, 2022

Tovrstna slika bi morala biti voda na mlin Dallasu, ki ima nižjo postavo. Vse skupaj bi moral izkoristiti Brunson, ki je bil hladen in daleč od tistega Brunsona kot v dvobojih z Utah Jazz, proti katerim je v povprečju dosegal 27 točk na tekmo. Ob vstopu v drugi del je bil pri vsega štirih in ni našel pravega ritma.

Premehko je v drugi polčas vstopil tudi Dončić, ki je hitro izgubil tri žoge in zgrešil dva meta za tri točke, kar je bila voda na mlin Phoenixu, ki je pobegnil na 72:66, in prisilil Kidda, da je urgiral z minuto odmora. Suns so četrtino odprli z rezultatom 16:6, gostje pa so izgubili tri žoge, vse Dončić, metali trojke 0/5, iz igre 2/10.

Dončić hladen, za kratek čas zapustil dvorano

Ko je bilo govora o slabem metu gostov, je na sceno stopil Reggie Bullock. S tremi trojkami je priključil Dallas pri 78:78. A se je ravnovesje kaj kmalu nagnilo na stran domačih, ki so spet postajali vse bolj vroči in ob zaključku tretje četrtine pobegnili na šest točk naskoka (89:83).

Pri Dallasu niso našli pravega ritma. Niti Dončić, ki je bil v tretji četrtini hladen. Za nekaj časa je celo zapustil dvorano in se ob odhodu celo zapletel v besedni dvoboj z enim od navijačev domačega moštva, vendar se je hitro vrnil na klop. Če je v prvem polčasu dosegel 24, je bil pred vstopom v zadnji del pri 26 točkah, kar je bila velika rezerva za Dallas, ki je lovil priključek v seriji na 1:1.

Simultanka Chrisa Paula, ki bo jutri praznoval 37. rojstni dan, hladna prha za Dončića in Dallas

Nič kaj dober obet za goste ni bil niti pogled na bližnjo preteklost Phoenixa, ki nikdar ni izgubil tekme, če je pred vstopom v zadnjo četrtino vodil. Zimzeleni Chris Paul, ki bo jutri praznoval 37 let, je kot naslednji prevzel vajeti v svoje roke. Dosegal je točke in podajal soigralcem. Prav vseh 18 točk Phoenixa v začetku zadnje četrtine je šlo prek njegovih rok. Sam jih je sprva prispeval štirinajst, po njegovih podajah sta zadela še Cameron Johnson ter Mikal Bridges in Phoenix je bil po dobrih štirih minutah igre zadnje četrtine pri vodstvu s petnajstimi točkami razlike (108:93).

Ko je bilo nekaj trenutkov pozneje na semaforju že 113:95 in je bilo še pet minut do konca tekme, je Kidd pomahal z belo zastavo in člane prve peterke, vključno z Luko Dončićem, posadil na klop. Tabor Dallasa je v zadnjih 12 minutah tako doživel pravo katastrofo in izgubil z visoko razliko (109:129).

Serija se zdaj seli v Dallas, kjer bosta naslednji dve tekmi. Phoenix bo imel priložnost, da si že na gostovanju priigra vstopnico za finale zahodne konference, saj mora ena od ekip za napredovanje priti do štirih zmag.

Dončić nominiran za prestižno priznanje Ko gre za sodelovanje in delitev z drugimi, Luka Dončić blesti tako na igrišču kot zunaj njega. Dončić je bil v rednem delu sezone med top 5 igralci po številu asistenc na tekmo, zdaj pa si je dodatno priznanje zaslužil še s svojo pomočjo skupnosti tako v Dallasu kot v domači Ljubljani. I think @luka7doncic deserves to win the #NBACommunityAssist award. Retweet if you agree, and to vote 😉 ! 🪄 pic.twitter.com/wZAUpRva0S — andrea m. (@andrea_matta10) May 4, 2022 Dončić je v zadnjem letu večkrat obiskale otroke, ki so si srečanje s 23-letnim zvezdnikom zaželeli v okviru fundacije Make A Wish. Hkrati je 200 otrokom v bolnišnici v Dallasu podelil posebne darilne pakete, ob tem pa je v Ljubljani poskrbel tudi za prenovi dveh igrišč. Slovenski košarkar se je zato uvrstil med finaliste za priznanje "Community Assist Award", ki jo liga NBA podeli igralcu, ki skozi sezono skrbi za dobrodelnost in s tem vrača javnosti. Košarkarja, ki je po njihovem mnenju najbolj pomagal okolici, bo izbrala posebna žirija lige NBA ob tem pa bodo pomembni tudi glasovi na Twitterju. Za Luko lahko tako glasuje vsakdo, ki si tega želi, z uporabo ključnika #NBACommunityAssist in #LukaDoncic ali z retweetom objav, ki vsebujejo ta dva ključnika.

