Razočaranje za fantastičnega Dončića, ki je dosegel nov zgodovinski mejnik

Luka Dončić je na svoji prvi zgodovinski tekmi konferenčnega polfinala lige NBA prikazal odlično predstavo (45 točk, 12 skokov, 8 asistenc), a je bilo to ob bolj bledi moštveni predstavi Dallas Mavericks, ki so se prebudili šele ob koncu srečanja, premalo za uspeh nad Phoenix Suns. Najuspešnejša ekipa rednega dela lige je bila pred domačimi gledalci boljša s 121:114 in v seriji povedla z 1:0 v zmagah.

Slovenski košarkar Luka Dončić je vendarle dočakal svojo prvo tekmo v drugem krogu končnice lige NBA, a jo bo kljub odlični individualni predstavi verjetno želel čimprej pozabiti. Dončić je sicer obračun proti Phoenixu končal pri fantastičnem izkupičku - 45 točk, 12 skokov, 8 asistenc, a to ni bilo dovolj za prvi uspeh v boju za finale zahoda. Dončić se je s tem izkupičkom dosegel svoj strelski rekord v končnici, hkrati pa je s povprečjem 33,4 točke na tekmo v play-offu na lestvici povprečno doseženih točk izenačil z vodilnim Michaelom Jordanom. Ob tem je 23-letni Ljubljančan postal tudi najmlajši košarkar po Kobeju Bryantu leta 2001, ki je dosegel mejo 45 točk in desetih skokov.

To je bila sploh prva tekma konferenčnega polfinala za Mavericks po letu 2011, ko so pozneje tudi osvojili šampionske prstane. Phoenix je proti Dallasu zmagal še na deseti zaporedni tekmi, Dallas je nazadnje slavil 19. novembra 2019. Tudi tokrat so bili Mavs, razen zaključka tekme, daleč od uspeha, o čemer priča tudi podatek, da niso vodili niti enkrat na celotnem obračunu.

Učinek Luke Dončića: 45 točk (11/19 za 2, 4/11 za 3, 11/14 prosti meti), 12 sk., 8 as., 1 blk., 5 izg. žog v 44:23

Strateg Mavericks Jason Kidd, ki je leta 2011 Dallas vodil na igrišču, je v prvo tekmo z najboljšo ekipo rednega dela v uvodnih minutah v ogenj poslal zasedbo Dončić, Jalen Brunson, Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith in Dwight Powell. Na drugi strani je Devin Booker drugo tekmo po vrnitvi po poškodbi hitro pokazal, da je njegova poškodba že preteklost, najboljša ekipa rednega dela lige pa je z atomskim začetkom šokirala goste. Phoenix je po slabih dveh minutah in pol igre vodil že z 9:0, prvi koš za Dallas pa je v naslednjem napadu dosegel Dončić.

Luka Dončić je bil spet odlično razpoložen. Foto: Reuters

Dončić in Kleber držala stik z gostitelji

Ta je imel sicer v napadu ogromno dela, saj je zanj skrbel Mikal Bridges, sicer finalist izbora za najboljšega obrambnega igralca lige. Phoenix je v prvi četrtini vodil z največ 15 točkami naskoka, pri Mavsih pa sta v prvih 12 minutah kar 23 izmed 25 točk skupaj dosegla Dončić in Maxi Kleber, ki je dosegel tri trojke iz iz treh poskusov. Luka je prvo četrtino, ki so jo Suns dobili s 35:25, sklenil s 14 točkami (5/9 met iz igre), 4 skoki in 2 asistencama.

Tudi na uvodu v drugo četrtino so bili domači ves čas vsaj korak pred tekmeci iz Teksasa. Dallas sta v koraku s tekmeci tako kot v prvi četrtini držala predvsem Dončić in Kleber, ki je zadel pet trojk iz šestih poskusov. Gostitelji so skušali Dončića ustaviti na različne načine, tako je Slovenec prejel tudi neprijeten udarec s strani Jaeja Crowderja v mednožje.

Jae Crowder gets a Flagrant 1 for kicking Luka Doncic pic.twitter.com/rxbfokfti9 — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 3, 2022

Dallas je nato vendarle nekoliko strnil svoje vrste, pri zaostanku z 38:51 so napravili delni izid 9:0 in se vrnil med žive. Bullock je imel nato možnost priti le na dve točki zaostanka, a je svoj poskus zgrešil. Phoenix je nato spet dodal na plin in se hitro vrnil na dvomestno prednost. Dončić je bil v prvem polčasu izjemno razpoložen, dosegel je kar 26 točk, razen Kleberja, ki jih je dosegel 16, pa Ljubljančan ni imel prave pomoči soigralcev, ob tem pa je bil Dallas premalo agresiven tudi v obrambi. Velik dolžnik je v prvem polčasu v napadalnih akcijah ostal predvsem Brunson, ki je v prvih 24 minutah dosegel le tri točke, ob tem pa še hitro obsedel, saj si je nabral tri osebne napake.

Deandre Ayton je dosegel 25 točk. Foto: Reuters

Iskrica v zaključku tekme

Tretja četrtina v Arizoni je bila praktično preslikava prvih dveh. Phoenix je z raznovrstno igro v napadu, o čemer priča tudi podatek, da je šest košarkarjev Sunsov preseglo dvomestno število točk, in ob slabi obrambni predstavi Dallasa polnil koš Mavsov. Nekaj optimizma je kljub temu taboru Dallasa prinesla vrnitev Franka Ntilikine, ki se je po poškodbi in sedmih tekmah odsotnosti vrnil na parket.

Slabih devet minut pred koncem obračuna je Phoenix prvič na tekmi povedel s +21 (106:85) in Dallasova barka je bila že na pol potopljena. A gostje se kljub temu niso predali. Ekipa iz Teksasa se je nato vendarle prebudila in se tri minute in pol pred koncem po trojki Dončića približala na -11, po trojki Spencerja Dinwiddieja in zabijanju Dončića pa se je prednost domačih dobrih 53 sekund pred koncem stopila le na šest točk zaostanka (113:107). Na drugi strani je nato dva prosta meta 47 sekund pred koncem izkoristil Booker (115:107), Dallas pa nato do konca ni uspel pripraviti presenečenja.

Grd padec Kleberja:

Maxi Kleber is OK after this scary fall 😳



Shot his FT and stayed in the game. pic.twitter.com/vmAe9xKDdX — Bleacher Report (@BleacherReport) May 3, 2022

V zasedbi Dallasa je Dončiću z 19 točkami sledil Kleber, ki je sicer na začetku zadnje četrtine ob zabijanju grdo padel, a je lahko nadaljeval s srečanjem. Finney-Smith je dodal 15 točk. Pri domačih je s 25 točkami in osmimi skoki prednjačil Deandre Ayton, Booker je bil s 23 točkami, devetimi skoki in osmimi asistencami na koncu blizu trojnega dvojčka.

Dallas naslednja tekma proti Phoenixu čaka v noči na četrtek (4.00), ko bo zasedba Jasona Kidda skušala priti do izenačenja v zmagah na 1:1.

Vrhunci tekme:

Dončić in Powell na ogrevanju:

Luka Doncic and Dwight Powell are warming up for Game 1 and also maybe the circus. pic.twitter.com/V0t0W6uo4O — Callie Caplan (@CallieCaplan) May 3, 2022

Na jutranjem treningu meta, ko so se košarkarji Mavsov spoznavali s parketom dvorane Sunsov Footprint Arena, je Dončić že izvajal svoje običajne trike. Tokrat je metal z roba igrišča, stal je ob klopi.

Doncic up to his usual tricks. pic.twitter.com/IWr4DHAb2S — Brad Townsend (@townbrad) May 2, 2022

Miami povedel

Večer sta sicer odprla Miami in Philadelphia, ki je bila brez prvega zvezdnika in kandidata za MVP-ja sezone Joela Embiida nemočna. Heat so po boljšem drugem polčasu drugi krog končnice odprli z zmago 106:92. Pri Miamiju je Tyler Herro dosegel 25 točk (4/6 za 3) in 7 asistenc, Bam Adebayo je vknjižil dvojni dvojček (24 točk, 12 skokov). Pri Philadelphii je bil s 27 točkami najučinkovitejši Tobias Harris.

Vrhunci tekme: