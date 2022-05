Že prva tekma drugega kroga soočenje zvezdnikov: Tatum proti Giannisu

Luka Dončić svoj prvi konferenčni polfinale lige NBA začenja v noči na torek, prvi dve tekmi drugega kroga končnice pa bosta že to nedeljo. Že prva bo pravi spektakel, saj se bodo ob 19.00 pomerili Boston Celtics in Milwaukee Bucks, ki so v rednem delu zmagali vsak po 51 tekem.

Boston Celtics so v prvem krogu končnice pometli z Brooklyn Nets Gorana Dragića. Odlikuje jih obrambna igra, ki jo goji njihov novi trener Ime Udoka, ki prvo sezono opravlja vlogo glavnega trenerja. V napadu pa ima glavno vlogo zvezdnik Jayson Tatum. Celtics so najbolj vroča ekipa zadnjih štirih mesecev, ko so zmagali 37 tekem in izgubili le deset. Kljub težavam s stegensko mišico bo za igro nared Jaylen Brown.

Nasproti jim bodo stali aktualni prvaki Milwaukee Bucks, ki to sezono niso dominantni kot v lanski. Pred tremi leti so nazadnje igrali med sabo v končnici in Giannis Antetokounmpo in soigralci so zmagali s 4:1 v zmagah. Bucks so v prvem krogu letošnje končnice s 4:1 izločili Chicago Bulls. Še naprej ni jasno, kdaj b lahko igral Khris Middleton (poškodba kolena). Sam je pred tednom dni dejal, da bo moral počivati dva tedna.

Končnica lige NBA, 2. krog (1. maj):



Vzhod:

19.00 Boston Celtics - Milwaukee Bucks



Zahod:

21.30 Memphis Grizzlies - Golden State Warriors