Zaključek treninga, ko so lahko prisotni mediji, je namenjen treningu meta. Za popestritev pa se košarkarji odločijo tudi za kakšen zabaven izziv. Tokrat so se razdelili v skupine po štiri in tekmovali, katera bo v eni minuti zadela več trojk. "Kakšen smisel ima to? Mi smo že zmagali," je pred začetkom z nasmeškom dejal Luka Dončić. In so res. Dončić, Josh Green, Reggie Bullock in Dwight Powell so zadeli 31 trojk.

The team of Luka Doncic, Josh Green, Reggie Bullock and Dwight Powell won the shooting competition at the end of Mavs’ practice.



31 threes in 1 min.



Before it started, Luka interrupted Greg St. Jean’s instructions to ask: “What is the point of this? We already won.” pic.twitter.com/wuz7npLN4s