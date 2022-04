Kaj se bo zgodilo z Goranom Dragićem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Imam še vročo glavo. Zdaj ne želim sprejeti nobene odločitve, ker sem jezen in razočaran. Potreboval bom nekaj časa, da to predelam. A rad imam košarko, želim si igrati še dve ali tri leta. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je po zadnji tekmi sezone dejal slovenski košarkar Goran Dragić, ki je z Brooklynom proti Bostonu izpadel že v prvem krogu končnice, poleti pa bo slovenski branilec spet prost igralec in si tako pred nadaljevanjem kariere pušča odprta vrata.

Dragić se je Netsom pridružil z željo, da bi osvojil šampionski prstan, a ekipa iz Brooklyna je bila v tej sezoni daleč od šampionske. Čeprav je bilo moštvo povsem zvezdniško zasnovano, pa je bila ekipa skozi celotno sezono praktično neprepričljiva. Odsotnost Kyrieja Irvinga, ki zaradi covidnih protokolov ni smel igrati na večini tekem, in stalno spreminjanje ekipe, blede predstave Kevina Duranta in preveliko zanašanje na individualne predstave so za Brooklyn pomenile sezono za pozabo.

Tako za Goranom Dragićem kot Stevom Nashem je težka sezona. Foto: Reuters

Sezona s preprekami

Izjemno zahtevna sezona je tudi za slovenskim košarkarjem, ki je po odhodu iz Miamija na začetku sezone odšel v Toronto, kjer pa prave priložnosti ni dobil, zatem je po težavah v zasebnem življenju in dolgotrajnem iskanju novega delodajalca mesto vendarle našel v Brooklynu. V dresu Netsov je zaigral na 16 tekmah, v katerih je v povprečju dosegel 7,3 točke in 4,8 asistence na tekmo.

Dragić je ponujeno priložnost odlično izkoristil predvsem v končnici, kjer je na čase spomnil na Gogija, ki je leta 2020 Miami popeljal do finala lige NBA. Tudi zdaj je Dragić še enkrat dokazal, da je košarkar za velike tekme, a to na koncu ni bilo dovolj za uspeh proti Bostonu.

Goran Dragić je na štirih tekmah z Bostonom skupno dosegel 42 točk, največ jih je dosegel na drugem obračunu, ko se je ustavil pri 18 točkah. Foto: Reuters

Izkušeni slovenski košarkar je tako z zvezdniško zasedbo ostal daleč od želenega. "Bilo je težko, a jaz sem oseba, ki res ne mara izgovorov. Bil sem že del ekip, ki tega niso marale. Tudi zdaj ne mislim začeti z izgovori. Preprosto nismo bili dovolj dobri. Ta poraz lahko vzamem kot izziv v pripravah na novo sezono in potem to izkoristim tudi v novi sezoni, ko začnemo znova," je dejal 35-letni košarkar in se ob tem ozrl tudi na težave ekipe v tej sezoni.

"Vsak dan, ki sem ga preživel tukaj, je bilo nekaj novega, nekaj drugačnega. Bilo je težko. Ne le za trenerski štab, ampak tudi za nas, igralce. A kot sem rekel, ne bom iskal izgovorov. Kot ekipa nismo bili dovolj dobri in kot ekipa na igrišču nismo bili dovolj povezani," je bil jasen Dragić, ki je po zaključku sezone v Brooklynu že odpotoval v Miami, kjer si je najkoristnejši igralec evropskega prvenstva 2017 ustvaril dom.

