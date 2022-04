Zgodovinski dan za Luko Dončića!

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić se je z zmago na gostovanju pri Utah Jazz razveselil premierne uvrstitve v drugi krog končnice lige NBA, potem ko je bil pri zadnjih dveh poskusih s soigralci Dallas Mavericks prekratek. Če je po prvem polčasu kazalo, da bo morda potreben odločilni, sedmi obračun, sta Dončić − tekmo je končal pri 24 točkah, devetih skokih in osmih asistencah − in ekipa v tretji četrtini naredila odločen korak, zmago in napredovanje pa potrdila v zadnji četrtini ter z 98:96 preskočila Utah Jazz. V drugem krogu se bo Dallas pomeril z ekipo Phoenix Suns, ki je ponoči, tako kot Dallas, s 4:2 v zmagah preskočila New Orleans Pelicans. Prvi obračun konferenčnega polfinala bo v noči na torek ob 4. uri zjutraj v Phoenixu.

Košarkarji Dallas Mavericks so na krilih visoke zmage s 102:77 na peti tekmi končnice proti Utah Jazz odpotovali v goste in imeli tako prvo zaključno žogico za preboj v drugi krog. Ta je bil za slovenskega superzvezdnika Luko Dončića v krstnih treh letih igranja na najvišji ravni zaklet, potem ko je bil pretekli leti obakrat prekratek na prvi stopnici, ki je slišala na ime Los Angeles Clippers, v prvi sezoni pa se Dallas sploh ni prebil v izločilne boje.

Polfinalne zahodne konference med Phoenix Suns in Dallas Mavericks 1. tekma v Phoenixu

Torek (3. maj) ob 4.00 2. tekma v Phoenixu

Četrtek (5. maj) ob 4.00 3. tekma v Dallasu

Sobota (7. maj) ob 3.30 4. tekma v Dallasu

Termin še ni določen. Morebitna 5. tekma v Phoenixu

Termin še ni določen.



Morebitna 6. tekma v Dallasu

Termin še ni določen.



Morebitna 7. tekma v Phoenixu

Termin še ni določen.

Navijači Utaha so se na drugi strani pred obračunom razveselili novice, da bo lahko zaigral njihov prvi zvezdnik Donovan Mitchell. Na zadnjem v Dallasu si je namreč lažje poškodoval stegensko mišico, vendar je kmalu pomiril svoje navijače in dejal, da bo pripravljen na prihod Dončića in ekipe.

Dramatična končnica, v kateri se je veselil Dončić z ekipo

Slab prvi polčas, nato je Kidd potegnil pravo taktično potezo

Prvi polčas je v napadu ob Bojanu Bogdanoviću predstavljal največjo preglavico obrambi Dallasa. Skupaj sta dosegla 23 od 53 točk Utaha, ki je prav ob izteku prvega polčasa ob polaganju hrvaškega košarkarja povedel z največjo prednostjo dvanajstih točk (53:41).

Napad Dallasa v prvem delu nikakor ni stekel. Košarkarji teksaškega moštva so zadeli v 18 poskusih le tri trojke. Kljub vsemu so sredi druge četrtine vodili, ko je prav Dončić zadel trojko za 34:33. A so do premora gostiteljem pustili preveč prostora, da so se ti lahko sprehajali pod obročem in zadevali kot po tekočem traku ter si tako priigrali naskok dvanajstih točk.

Vrhunci celotne tekme med Utah Jazz in Dallas Mavericks

Nič ni kazalo na spremembo niti ob vstopu v drugi polčas, dokler se trener Jason Kidd ni odločil za nov taktičen načrt, ki se je izkazal kot ključen. Iz igre je potegnil Dwighta Powlla, center, in zaigral z nizko peterko. Francoskega centra Rudyja Goberta je denimo pokrival Dorian Finney-Smith. Poteza je obrodila sadove in Dallas je na krilih naveze Luka Dončić - Jalen Brunson - Spencer Dinwiddie poletel.

Dončić pokazal zobe

V razprodani Vivint Areni v Salt Lake Cityju, kjer je bilo 18.306 gledalcev, so v režiji Dallasa začele deževati trojke. Kar osem so jih zadeli gostje v tretji četrtini. Z delnim izidom 8:0 so najprej prisilili domače, da so se zatekli k minuti odmora. A to ni zaleglo, saj je bilo vročih minut košarkarjev Dallasa, ki so se dobesedno razleteli po parketu, preveč. Podatek, da so tretjo četrtino dobili s 36:19, natančno pove, kdo je bil kralj v teh dvanajstih minutah, v katerih se je razmerje sil na hitro spremenilo in nagnilo na stran Dallasa.

Foto: Reuters Dončić je med drugim prispeval novi trojki in pokazal zobe. Po tisti, ki jo je zadel Dinwiddie, pa je Dallas po dolgem času vodil z 72:70.

Za goste je bil še lepši pogled sredi zadnje četrtine, ko so vodili z osmimi točkami razlike (88:80), ko je novo trojko zadel Finney-Smith. Mitchell je bil tisti, ki je bil osrednja gonilna sila pri domačih, da so zrežirali delni izid 8:0 in dobre štiri minute pred koncem smo imeli pri 88:88 odprt boj za zmago.

Drama v zaključku, Dončić premierno v drugem krogu, Bogdanović zgrešil zmagovito trojko

Krizne minute Mavericks je z novo trojko prekinil Finney-Smith, Dallas pa je imel rezerve še v Dončiću, ki do tega trenutka ni dosegel točke v zadnjem delu igre. In svoje mojstrstvo je pokazal v pravem trenutku. Zadel je trojko prek rok Goberta za 94:90. Kidd ga v drugem polčasu sploh ni posadil na klop in je, tako gledano, v celoti na parketu prebil debelih 42 minut.

Košarkarski privrženci so v zaključku spremljali pravo dramo. Bogdanoviću je z novo trojko uspelo izenačiti na 94:94, nato je hitro na drugi strani udaril izvrstni Brunson. Le 35,9 sekunde pred koncem so domači prek Goberta, ki je zadel neposredno izpod koša, nato znižali rezultat na točko zaostanka. Dončić je vzel žogo v svoje roke in šel ob izteku napada v prodor prav proti Francozu, vendar žoga ni našla želenega cilja.

Na srečo Dallasa je veliko napako pet sekund pred koncem storil Mike Conley, in sicer korake, ter tako omogočil Mavericks, da si zagotovijo vstopnico za drugi krog. Nemudoma je bil storjen prekršek nad Brunsonom, ki je najboljši izvajalec prostih metov pri Dallasu. Prvega je sicer zgrešil, drugega zadel. Na semaforju je takrat kazalo le še 4,3 sekunde. Po minuti odmora so domači izpeljali odlično akcijo, da je Bogdanović ostal sam, na veselje tabora Dallasa pa je zgrešil met za zmago.

"Zadnje tri sezone so bile zahtevne. Končno mi je uspel veliki met. V prvem polčasu smo igrali z malo energije, v drugem veliko bolje in to je prineslo rezultat," so bile prve besede Dončića po veliki zmagi.

Luka Dončić se je prvič v karieri uvrstil v drugi krog končnice lige NBA. Foto: Reuters

Dallas se je tako s skupnim izidom 4:2 prebil v drugi krog končnice, kar je zgodovinski uspeh za Luko Dončića, ki je tako prvič v karieri vstopil v konferenčni polfinale. Naslednji izziv zanj in soigralce bodo predstavljali Phoenix Suns, najboljše moštvo rednega dela lige NBA. Sonca so v noči na petek kljub odsotnosti Devina Bookerja premagala New Orleans Pelicans in, tako kot Dallas, s 4:2 izločila tekmeca. Z identičnim rezultatom so prvo oviro preskočili tudi igralci Philadelphie 76ers, ki so bili uspešni na gostovanju pri Toronto Raptors.