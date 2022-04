Branilci naslova prstanov lige NBA MIlwaukee Bucks so na peti tekmi prvega kroga končnice s 116:100 premagali Chicago Bulls in se uvrstili med štiri najboljše ekipe vzhodne konference. S 4:1 v zmagah so napredovali tudi Golden State Warriors, Vlatko Čančar pri poraženih Denver Nuggets ni igral.

Giannis Antetokounmpo je dal 33 točk in Milwaukee je prišel do četrte zmage proti Chicagu. Zadnje tri tekme so aktualni prvaki zmagali za povprečno kar 23,3 točke, pa čeprav so bili brez enega ključnih igralcev Khrisa Middletona, ki si je nategnil kolenske vezi v zaključku druge tekme. V drugem krogu končnice jih čaka Boston, ki je s 4:0 v zmagah odpihnil Brooklyn z Goranom Dragićem.

"Veliko smo govorili o širokem in kakovostnem kadru, ki ga premoremo. Nekateri drugi igralci so dobili priložnost in jo izkoristili. Naša obramba je bila vse boljša in nanjo se moramo še naprej zanašati. Imamo dobro skupino košarkarjev," je po tekmi izpostavil trener Bucks Mike Budenholzer.

"Po drugi tekmi, ki smo jo izgubili, smo se pogovorili, kaj natančno je v igri. Vsi smo vedeli, kaj želimo, a to smo morali pokazati na igrišču. Morali smo tekmovati na visoki ravni, se posvečati malenkostim ter si pomagati v obrambi," je ključe do hitrega napredovanja razkril grški zvezdnik.

Konec sezone za Jokića in Čančarja

Nikola Jokić Foto: Reuters Po peti tekmi prvega kroga končnice sezono končujejo tudi Nikola Jokić in soigralci. Srbski košarkar, prvi favorit za MVP-ja rednega dela sezone, je sicer na peti tekmi dal 30 točk (met za dve 12/18) in imel še 19 skokov ter osem asistenc, a je Denver vseeno izgubil. Golden State je bil boljši s 102:98. Zdrava po poškodbah zadnjih nekaj sezon sta udarila Stephen Curry (30 točk) in Klay Thompson (15 točk).

Vlatko Čančar tudi na zadnji tekmi ni dobil priložnosti za igro. Vseh pet tekem končnice je presedel. V rednem delu pa je odigral 15 tekem in imel ob majhni minutaži povprečje 4,1 točke in 2,1 skoka. Večji del sezone mu je sicer vzela poškodba stopala. Tako končuje svojo tretjo sezono v Denverju.

V noči na petek bo na parketu znova Luka Dončić, ki bo skušal z Dallas Mavericks v gosteh zaključiti serijo proti Utah Jazz. Dallas v seriji vodi s 3:2.