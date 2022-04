Miami brez prvih zvezdnikov do napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanja ekipa Gorana Dragića Miami Heat se je kot druga (po Boston Celtics) uvrstila v drugi krog končnice lige NBA. Atlanto Hawks so po zmagi na peti tekmi s 97:94 izločili s 4:1 v zmagah. Memphis Grizzlies in Phoenix Suns so vsak v svojem dvoboju prvega kroga povedli s 3:2 v zmagah.