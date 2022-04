Čančarja reši le še podvig, ki v ligi NBA ni uspel še nikomur!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogajanje v ligi NBA bo pestro tudi v noči na ponedeljek. V nedeljski matineji bo branilec naslova Milwaukee skušal povišati prednost proti Chicagu, nato pa se bodo Vlatko Čančar in soigralci skušali v Denverju izogniti ''metli'' Golden State Warriors. V zmagah zaostajajo z 0:3, v zgodovini NBA pa ni ob takem zaostanku uspelo napredovati še nobeni ekipi. Takšnih primerov je bilo že 143. Atlanta in New Orleans bosta skušala s pomočjo domačega igrišča proti Miamiju in Phoenixu izenačiti na 2:2.

V tej sezoni so se v izločilni del lige NBA prebili vsi trije slovenski legionarji. Luka Dončić se z Dallasom meri proti Utahu, rezultat v zmagah je izenačen (2:2), veliko slabše pa kaže Goranu Dragiću in Vlatku Čančarju. Izkušeni Ljubljančan z Brooklynom proti Bostonu zaostaja z 0:3, v podobnih težavah pa se je z Denverjem proti Golden Statu znašel Koprčan. Če bo Denver priznal premoč bojevnikom tudi v noči na ponedeljek, bodo Nikola Jokić in druščina že sklenili sezono.

Luka Dončić bo z Dallasom na delu v noči na torek na domači tekmi proti Utahu. Foto: Guliver Image

Statistika ni njihov zaveznik. V izločilnem delu lige NBA se je v zgodovini dogajalo že marsikaj, še nikoli pa ekipi, ki bi v zmagah zaostajala z 0:3, ni uspelo nanizati štiri zmage in napredovati v naslednji krog. Tako je bilo kar v 143 primerih. To je zelo slaba tolažba tako za Čančarja kot tudi Dragića.

Denver je nedavno v ligi NBA že pisal zgodovino, kar se tiče preobratov v play-offu. Leta 2020, ko se je igralo v mehurčku v Orlandu, je kot prva ekipa v zgodovini tekmovanj dvakrat zapored napredovala kljub zaostanku z 1:3. To so bili časi, ko je bil pri Denverju še zdrav Kanadčan Jamal Murray, takrat pa je Nuggetsom pomagal tudi Michael Porter Jr.

Nikola Jokić, eden največjih kandidatov za priznanje MVP, bo moral za napredovanje kar štirikrat zapored premagati Stephena Curryja in druščino. Foto: Reuters

Tokrat ne bosta mogla pomagati soigralcem, pri zvezdniški zasedbi iz Kalifornije pa po vrnitvi na parket blesti Stephen Curry in v povprečju na tekmo dosega več kot 25 točk. Skupaj z Jordanom Poolom (28,7) in Klayom Thompsonom (22,0) sestavlja enega najbolj vročih strelskih trojčkov v ligi NBA, ki so bili v uvodnih treh tekmah previsoka ovira za obrambo Denverja.