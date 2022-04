Vrnitev Dončića s 30 točkami, a je za zmago Utaha zabil Gobert

Utah Jazz je s 100:99 dobil četrto tekmo prvega kroga končnice z Dallasom in serijo na štiri zmage izenačil na 2-2. Luka Dončić se je vrnil s 30 točkami in 10 skoki, a sta zadnjih pet točk na tekmi dosegla Donovan Mitchell in Rudy Gobert.

Foto: Reuters Dallas Maverics so v seriji na štiri zmage brez Luke Dončića povedli z 2:1. Po petkovem treningu so iz ekipe Mavericks sporočili, da je sobotni nastop Ljubljančana vprašljiv. Uro in pol pred začetkom tekme pa je prišla uradna informacija, da je Luka trenerju Jasonu Kiddu 13 dni po poškodbi mečne mišice spet na voljo za igro. Ob njegovi vrnitvi so bili navdušeni tudi soigralci.

To je bila druga zaporedna tekma v Salt Lake Cityju. V četrtek so Mavsi z 31 točkami Jalena Brunsona v olimpijskem mestu zmagali. Dončić je začel v prvi peterki: prvi napad alley-oop, drugi napad koš. Takoj je pokazal, da je nazaj in pripravljen za igro na najvišji ravni. Po šestih minutah je imel štiri točke, dva skoka in podajo. Dallas je povedel z 11:5. Ko je dobil Dončić tri minute odmora, je Utah naredil delni izid 8:0. In prvo četrtino dobil s 24:23. Donovan Mitchell je dal 12 točk, Luka je bil po zadeti trojki pri sedmih. Dallas je iz igre metal samo 30-odstotno, Maxi Kleber pa je imel že tri osebne napake.

Back to your regularly scheduled programming ⬇️ pic.twitter.com/ESv0VgTxEK — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 23, 2022

V prvem polčasu slab met Dallasa, 17 točk Mitchella

V prvem polčasu je dal Dončić 14 točk. Igral je 16 minut. Foto: Reuters V drugi četrtini je Utah igral še bolj agresivno v obrambi, Hassan Whiteside je podelil tri blokade in napadalne težave Dallasa so se nadaljevale. Ker je začel v nizu zadevati še Jordan Clarkson (12 točk), so domači v 16. minuti povedli s 35:28. Ko je Jalen Brunson zadel svoj prvi koš iz igre, so Jazz vodili že za dvomestno število (42:32). Po 17. točki Mitchella je bila tri minute pred koncem polčasa razlika že 15 točk (47:32). V zadnji minuti je Dončić s petimi zaporednimi točkami (skupaj 14 točk) nekoliko ublažil zaostanek. Drugo četrtino je Utah dobil s 30:19 in na glavni odmor odšel s prednostjo 54:42. Dallas je imel še naprej samo 30-odstoten met iz igre (pet trojk iz 24 poizkusov), Utah pa 43-odstoten.

Bojan Bogdanovic for 3.

Luka responds at the buzzer.



Halftime on TNT pic.twitter.com/rKfpvEZOqg — NBA (@NBA) April 23, 2022

Osem trojk Dallasa v tretji četrtini

Po odmoru je na parket prišel drugačen Dallas. V vsega treh minutah in desetih sekundah so naredili delni izid 15:5 in se približali na 57:59. Od tega je dal pet točk Dončić in še podal za dva koša. Ko so začeli za tri zadevati Brunson, Dorian Finney-Smith in Randy Bullock, so dokončen preobrat priigrali tudi z Luko na klopi. Tretjo četrtino je Dallas dobil z 39:24 in povedel z 81:78. Zadeli so osem trojk iz desetih poizkusov. Brunson je bil pri 23 točkah, Dončić pri 21, na drugi strani pa Mitchell v tej četrtini ni dal niti točke.

40 sekund pred koncem Dallas vodil za 4

Brunson je dal 23 točk. Foto: Reuters Prvih pet minut zadnje četrtine obramba, obramba in še enkrat obramba na obeh straneh. V tem času delni izid 3:2. Po šestih zaporednih točkah je pet minut pred koncem povedel Utah (87:86). Garanje za vsak koš se je nadaljevalo do zadnje minute. Ko je Dončić dosegel pet zaporednih točk, je Dallas 40 sekund pred zadnjo sireno vodil 98:94. A je Mitchell nemudoma odgovoril s košem pod osebno napako in zadetim prostim metom (98:99). Dwight Powell je nato zgrešil oba prosta meta, Rudy Gobert pa zabil za vodstvo domačih s 100:99. Dallas je imel še 11 sekund za napad za zmago. Dončić je bil dobro pokrit, v zadnji sekundi je metal Spender Dinwiddie, a zgrešil!

DONOVAN MITCHELL LOBS IT UP TO RUDY GOBERT FOR THE @utahjazz WIN!!! pic.twitter.com/2kBrp8Vzkn — NBA (@NBA) April 23, 2022

Toronto se je rešil in ima novinca leta

Prva sobotna tekma je že odigrana: Toronto je na četrti tekmi premagal Philadelphio s 110:102 in izid v zmagah znižal na 1:3. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA v končnici še ni napredovala po zaostanku z 0:3. Ob tem pa je liga objavila, da je prav Torontov krilni igralec Scottie Barnes dobil priznanje za novinca leta. Za15 točk je v glasovanju prehitel centra Clevelanda Evana Mobleyja.

Pomembna tekma čaka Gorana Dragića in njegov Brooklyn, saj so prvi dve tekmi z Bostonom izgubili. Zdaj dve igrajo v domači dvorani. Zaostanka z 0:3 si res ne želijo.