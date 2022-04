V noči na soboto so bile v končnici košarkarske lige NBA na sporedu tri tekme. Najbolj razburljivo je bilo v Atlanti, kjer so domači Hawks po košu Traeja Younga dobrih pet sekund pred koncem prišli do zmage nad Miami Heat (111:110) in zaostanek v seriji znižali na 1:2. Do zmag sta danes prišli še ekipi Milwaukee Bucks in Phoenix Suns.

Košarkarji Atlante so v noči na soboto prišli do prve zmage v končnici lige NBA. Hawks so pred domačimi gledalci po zaslugi Traeja Younga, ki je na koncu dosegel 24 točk in osem skokov, ugnali Miami Heat in tako ostajajo živi v boju za drugi krog končnice. Miami je sicer dobrih devet minut pred koncem srečanja po trojki Duncana Robinsona še vodil s 94:80, a je nato Atlanta odgovorila z delnim izidom 21:7 in dobre tri minute in pol pred iztekom igralnega časa izid poravnala na 101:101.

Zaključek tekme v Atlanti:

V dramatičnem zaključku srečanja je slabo minuto pred koncem trojko za Miami in vodstvo s 110:109 zadel P. J. Tucker, a je tretjo zmago Miamija 5,5 sekunde pred koncem po samostojni akciji s "floaterjem" odločil Young. Poleg Younga je bil pri gostiteljih z 18 točkami in osmimi skoki med najučinkovitejšimi Bogdan Bogdanović. Pri Heat je Tyler Herro tekmo končal pri 24 točkah in sedmih skokih.

Tekma se je sicer začela z zamudo skoraj ene ure, saj so varnostne službe v dvorani odkrile sumljiv paket. Izhodi 1, 2 in 3 v State Farm Areni so bili začasno zaprti s strani policijske uprave Atlante. Policija, enote K-9 in varnostna služba v dvorabi so pregledali območje, medtem ko je bila preiskana vsebina paketa. Ugotovljeno je bilo, da vsebina ni bila eksplozivna, po poročanju Hawksov pa je paket varno odstranila bombna enota Atlante.

Zmagi tudi za Phoenix in Milwaukee

Do vodstva v seriji na štiri zmage je z 2:1 prišla tudi najuspešnejša ekipa rednega dela Phoenix Suns, ki je s 114:111 ugnala New Orleans Pelicans. Suns so se morali znajti brez prvega zvezdnika Devina Bookerja, ki se je poškodoval na drugi tekmi v seriji in naj bi po napovedih izpustil vse preostale obračuna prvega kroga končnice. Glavni vlogi sta ob odsotnosti Bookerja prevzela Dendre Ayton in veteran Chris Paul, ki sta tekmo končala pri 28 točkah in dvojnima dvojčkoma. Ayton je strelskemu izkupičku dodal 17 skokov, Paul pa 14 asistenc. Zadnji žebelj v krsto Pelicans je z dvema zadetima prostima metoma dobrih 12 sekund pred koncem zabil Mikal Bridges, ki je Phoenix popeljal v vodstvo s 114:108, poraz pa je ob koncu s trojko le še ublažil CJ McCollum.

"Posel še ni opravljen. Dosegli smo novo zmago in naslednjič moramo to ponoviti," je po tekmi dejal Paul, ki je pet minut pred koncem zaostanek 92:93 s šestimi zaporednimi točkami spremenil v vodstvo petih točk naskoka, ki ga gostje niso več izpustili iz rok.

36-letni Chris Paul je dosegel 28 točk. Foto: Guliverimage

Še najmanj izenačeno srečanje pa so gledalci spremljali v Chicagu, kjer so prvaki Milwaukee Bucks s 111:88 odpihnili Chicago Bulls. Bucks, ki so na srečanju vodili z največ 37 točkami naskoka, so stvari na svoje mesto postavili že v prvi četrtini, ki so jo dobili s 33:17. Bulls so iz igre metali le z 39-odstotno uspešnostjo (24/50 za 2, 9/34 za 3), Milwaukee pa je na koncu zbral tudi 12 skokov več od nasprotnika (55:43). Z 22 točkami je bil najboljši strelec Milwaukeeja Grayson Allen (5/7 za 3), Bobby Portis je 18 točkam dodal kar 16 skokov, Giannis Antetokounmpo je srečanje končal blizu trojnega dvojčka (18 točk, 7 skokov, 9 asistenc). Nikola Vučević je za Chicago dosegel 19 točk.

Za slovenske ljubitelje lige NBA pa bo zelo zanimiv sobotni večer. Že ob 22.30 nova preizkušnja čaka Dallas Mavericks, ki bo še drugič zapored gostoval pri Utah Jazz, vse bližje pa naj bi bila vrnitev na parket za Luko Dončića. Ponoči pa nova tekma čaka tudi Gorana Dragića, ki bo z Brooklyn Nets lovil prvo zmago v seriji z Boston Celtics.