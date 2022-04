V živo: novo razočaranje za Luko Dončića

Glavno vprašanje pred tretjo tekmo prvega kroga končnice med Dallas Mavericks in Utah Jazz je znova bilo to, ali bo Luka Dončić vendarle stopil na parketu. Čeprav so bile napovedi zelo obetavne, pa je dobro uro pred tretjim obračunom in prvim v Salt Lake Cityju prišla potrditev s strani Dallasa, da se bodo Mavs morali spet znajti brez pomoči slovenskega košarkarja.

"Bo? Ne bo igral" je bilo glavne vprašanje v povezavi z Luko Dončićem tudi pred tretjo tekmo končnice lige NBA. In četudi je 23-letni slovenski zvezdnik že treniral skupaj z ekipo in se tudi ogreval, pa je dobro uro pred tekmo s strani Dallasa prišla nova potrditev, da bo moral Slovenec zaradi poškodbe mečne mišice izpustiti še tretjo zaporedno tekmo.

"Luka še vedno napreduje, a tako kot govorimo že ves čas te poškodbe, moramo biti previdni. Čutimo, da je zato najboljše, da tudi danes tekmo spremlja s klopi," je uro pred tekmo, ki so je je v Utahu v živo ogledala tudi nekdanja smučarska zvezdnica Lindsey Vonn, na vroče vprašanje večera odgovoril strateg Dallasa Jason Kidd.

Luka Doncic’s calf appears healthy enough to work on his soccer skills. pic.twitter.com/y5mz6oZplp — Callie Caplan (@CallieCaplan) April 21, 2022

Dončić sicer po poškodbi vsak dan napreduje. Po četrtkovem jutranjem treningu je ostal na parketu že tudi zatem, ko so dvorano zapustili njegovi soigralci, sam pa je opravil dodaten trening pod nadzorom Caseyja Smitha, ki v ekipi Dallasa skrbi za zdravstveno stanje in nastope košarkarje. "Počutim se odlično," je po odhodu s treninga dejal Luka, ki je sicer med treningom tekel, preigraval in metal na koš.

Zaradi težav z mečno mišico je povprečna odsotnost s parketa v ligi NBA ocenjena na 16 dni, zdaj jih je od začetka Dončićevih težav minilo enajst. Kljub temu v taboru Dallasa ostajajo optimistični, da bo Ljubljančan na parket stopil na tekmi številka 4, ki bo po slovenskem času sicer že v soboto ob 22.30.

Denver lovi prvo zmago

V noči na petek bo Denver Nuggets, kjer igra tudi naš Vlatko Čančar, gostil Golden State Warriors. Zadnji v zmagah vodijo z 2:0.