Tretji polfinalist grand slama v Wimbledonu je Jannik Sinner, ki je po dveh urah in 20 minutah premagal Bena Sheltona. V zadnjem četrtfinalnem dvoboju igrata Novak Đoković in Flavio Cobolli, ki je po podaljšani igri dobil prvi niz, Srb pa nato gladko drugega. V mladinskem delu je nov podvig uspeh slovenskemu 16-letniku Žigi Šešku, ki je v osmini finala s 7:6 in 6:2 premagal Nikito Bilozertseva.

Novak Đoković zna udariti tudi atraktivne žogice. Foto: Reuters Novak Đoković v četrtfinalu igra proti 23-letnemu Italijanu Flaviu Cobolliju, s kateri sta nedavno skupaj trenirala. Z njim pa je nekaj udarcev izmenjal tudi njegov sin Stefan. "Z njim se bom pogovoril, da vidim, kako igra. Tukaj uživa v vsakem trenutku, ima podpise vseh, razen mene," se je pred dvobojem pošalil 38-letni Beograjčan. Prvi niz je trajal kar 69 minut, Cobolli pa ga je dobil po podaljšani igri s 7:6. V drugem je bila zgodba drugačna: Đokoviću je s 6:2 pripadel po vsega 26 minutah.

Ben Shelton ni bil kos Sinnerju. Foto: Reuters Po dramatičnem razpletu dvoboja osmine finala, kjer je Jannik Sinner napredoval po predaji Grigorja Dimitrova, a imel tudi sam težavo s poškodbo komolca, je Italijana v četrtfinalu čakal Američan Ben Shelton, ki je znan po ubijalskem servisu. Prvi niz je bil še izenačen, Sinner ga je dobil šele po podaljšani igri. V nadaljevanju pa je bil bil precej boljši nasprotnik - očitno težava s komolcem ni bila resnejša - in je tako drugi ter tretji niz dobil s 6:4. Triindvajsetletnik se je v svoj drugi polfinale Wimbledona uvrstil po dveh urah in 20 minutah igre.

V polfinale sta se že dan prej uvrstila Carlos Alcaraz in Taylor Fritz.

Wimbledon, ATP, četrtfinale:



Jannik Sinner (Ita, 1) - Ben Shelton (ZDA, 10) 7:6, 6:4, 6:4;



Novak Đoković (Srb, 6) - Flavio Cobolli (Ita, 22)

Žiga Šeško v četrtfinalu mladinskega Wimbledona

Žiga Šeško se je uvrstil v četrtfinale mladinskega Wimbledona. Foto: Reuters

Na sveto travo je v sredo stopil tudi 16-letni Žiga Šeško, ki je v torek v drugem krogu mladinskega Wimbledona navdušil, potem ko je s turnirja izločil prvega nosilca, Španca Andresa Santamarto Roiga. Zdaj je bil 46. mladinec sveta v osmini finala boljši še od Ukrajinca Nikite Bilozertseva. To je bil njun peti medsebojni obračun in druga zmaga za mladega Slovenca. Po uri in pol igre je Šeško zmagal s 7:6 in 6:2. V boju za polfinale ga v četrtek čaka šesti mladinec sveta, Bolgar Ivan Ivanov.

Od slovenskih predstavnikov je doslej mladinski Wimbledon osvojila le Katarina Srebotnik leta 1998, ki je tedaj ugnala Kim Clijsters.