Memphis je pisal zgodovino. Izenačil je klubski rekord, to je bila največja vrnitev, odkar tekmuje v končnici lige NBA. Čeprav je bila Minnesota vroča tudi v tretji četrtini, ko je še imela v žepu velikansko prednost +25, je na koncu ostala praznih rok. Grizliji so v zadnjih 15 minutah gostitelje odpravili z neverjetnim delnim rezultatom 50:16 ter na koncu proslavljali drugo zmago v končnici. Zdaj v skupnih zmagah proti Minnesoti vodijo z 2:1.

Vrhunci razburljivega dvoboja v Minneapolisu:

"Našli smo način, kako v obrambi ustaviti tekmeca. V napadu smo začeli zadevati, preostalo pa je zgodovina," je pojasnil Desmond Bane, s 26 točkami prvi strelec srečanja, in dodal: "Še nikoli nisem zaostajal za več kot 20 točk in zmagal. To je bila res čudna tekma."

.@JaMorant notched the first triple double in Grizz playoff history.



16 points. 10 reb. 10 assists. pic.twitter.com/WKfDNtw9i2 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) April 22, 2022

Njegov soigralec Brandon Clarke jih je dodal 20, od tega kar 16 v drugem polčasu, prvi zvezdnik ekipe Ja Morant, ki se je naposlušal žvižgov domačih navijačev, pa je vknjižil trojni dvojček, sploh prvi v zgodovini franšize v končnici lige NBA. Prispeval je 16 točk, deset skokov in deset asistenc, a tudi izgubil sedem žog. Iz igre je zadel le pet od 18 metov, zato je prepričan, da lahko v končnici zaigra še bistveno bolje.

Največji preobrati v zgodovini končnice lige NBA: Los Angeles Clippers (zmaga po -31 proti Golden Statu) – 2019

Los Angeles Clippers (zmaga po -27 proti Memphisu) – 2012

Memphis Grizzlies (zmaga po -26 proti Minnesoti) – 2022

Atlanta Hawks (zmaga po -26 proti Philadelphii) – 2021

Cleveland Cavaliers (zmaga po -26 proti Indiani) – 2017

Boston Celtics (zmaga po -26 proti New Jerseyju) – 2002

Pomoč občinstva Minnesoti ni pomagala do načrtovane domače zmage nad Memphisom. Foto: Reuters

Memphis je zadnjo četrtino v dvorani Target Center dobil s kar 37:12. "To je zelo boleče," zvezdnik Karl-Anthony Towns, le osem točk, a tudi pet blokad. Znova je imel težave z osebnimi prekrški, nabral jih je pet.

Minnesota je tako na tekmi pokazala dva povsem različna obraza. V prvi in tretji četrtini je blestela (39:21 in 32:23), v drugi in četrti pa je skupno dosegla zgolj 24 točk (12:23 in 12:37), kar je bilo odločno premalo, če bi želela vpisati domačo zmago proti Memphisu. Pri gostiteljih sta sicer največ točk dosegla D'Angelo Russell (22) in Anthony Edwards (19).

Četrta tekma uvodnega kroga končnice med Minnesoto in Memphisom bo v noči na nedeljo v Minneapolisu.