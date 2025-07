Po poročanju Dnevnika klofute, udarci z bambusovo palico, brce, kričanje, zmerjanje, psihološke manipulacije in druga izkoriščanja avtoritete niso bile edine taktike, ki naj bi jih uporabljal trener Marjan Fabjan. Ta je v svoji telovadnici na Lopati pri Celju do olimpijskih medalj pomagal Tini Trstenjak, Ani Velenšek, Urški Žolnir Jugovar in Luciji Polavder.

"Dolga leta smo upale, da bo zadeva nekoč vendarle prišla v javnost, a smo zaradi trenerjevega ugleda v družbi in svetovnih poznanstev v strahu pred posledicami oklevale. Bilo nam je neprijetno. Zdelo se nam je, da ni bil nikoli pravi čas, da se izpostavimo in zaupamo o svojih zlorabah. Ob koncu kariere smo si ustvarile družine, se poročile, rodile otroke … Trudile smo se pozabiti krutosti, ki so se nam dogajale," navaja Dnevnik zgolj delček pretresljive izpovedi nekdanje judoistke svetovnega slovesa, ki se javno za zdaj noče izpostavljati, je pa že podala prijavo na policijo.

Med drugim je razkrila, da je največji šok doživela na športnih pripravah, ko se je na treningu poškodovala. Medtem ko so odšli preostali judoisti po večerji na sprehod, naj bi jo trener povabil k sebi v sobo, "da pogleda, kako je z njeno poškodbo".

Pričakal naj bi jo zavit v brisačo, ona pa se je morala sleči in uleči na posteljo. "Najprej se me je začel dotikati po trebuhu, potem pa nižje po spolovilu … Ko sem začela na ves glas jokati in zavpila, da me boli, je nehal in mi zabičal, da tega ne smem nikomur povedati," se je izpovedala sogovornica Dnevnika.

Dnevnik še poroča, da se je za prijavo na policijo – mimogrede, Fabjan je kot trener juda zaposlen prav na policiji – odločilo še več nekdanjih judoistk celjskega kluba.

Fabjan presenečen nad vprašanji

Fabjan je bil po poročanju Dnevnika presenečen, ko so mu zastavili vprašanja glede očitkov. Dejal je, da je z očitki nekdanjih judoistk seznanjen zgolj prek govoric in da ga policisti do zdaj niso zaslišali. "Nikakršnih informacij nimam in sploh ne vem, za kaj točno gre. Slišal sem le, da mi delajo neke zdrahe," je povedal za Dnevnik.

Na vprašanje, ali lahko zanika ali potrdi, da je bil kadarkoli verbalno, fizično ali spolno nasilen do svojih varovank, je odgovoril, da ne ve, na katero obdobje se nanašajo omenjeni očitki. "Nihče mi ne more ničesar očitati, obdobje, ko smo bili mlajši, pa je daleč nazaj in se vsega ne spomnim," je dejal in priznal, da se je v preteklosti sicer sestajal s katero od deklet, ki so bila zaljubljena vanj, nikoli pa ni ničesar storil proti njihovi volji.

Dodal je, da "na podlagi izkušenj pri delu s športniki ugotavlja, da veliko nekdanjih športnikov, ki v času aktivne kariere svojega življenjskega sloga niso bili pripravljeni v celoti podrediti želenim ciljem, kasneje meni, da so bili nekako ogoljufani za uspeh, ki naj bi jim pripadal".