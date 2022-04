Moštvo Gorana Dragića Brooklyn Nets je izgubilo tudi drugo tekmo končnice proti Boston Celtics (107:114), ki v seriji zmag vodi že z 2:0. Izgubili so tudi nekdanji Dragićevi soigralci Toronto Raptors, ki so s 101:104 klonili pred Philadelphio 76ers, ta v končnici še ne pozna poraza. Chicago Bulls so s 114:110 premagali Milwaukee Bucks in v seriji, v kateri moštva igrajo na štiri zmage, izenačili na 1:1.

Ponoči so bile v končnici lige NBA na sporedu tri tekme. Moštvo Brooklyn Nets, ki ima v svojih vrstah tudi nekdanjega kapetana slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića, je izgubilo tudi na drugi tekmi proti Boston Celtics (107:114). Mrežice so po prvi polovici tekme v gosteh vodile že za 17 točk, nato pa so se v drugi znašle v težavah, še posebej v zadnji četrtini, ki jo je Boston dobil z delnim izidom 19:17.

Vrhunci obračuna med Brooklynom in Torontom (107:114):

Goran Dragić, ki je v igro vstopil s klopi, je na parketu preživel 20 minut, v tem času pa dosegel 18 točk ter prispeval štiri skoke in ukradeno žogo. Prvi strelec Brooklyna je bil Kevin Durant s 27 točkami. Nekdanji najkoristnejši igralec (MVP) lige je imel slab met iz igre 4/17, izgubil je tudi štiri žoge. V drugem polčasu je vse svoje točke dosegel iz prostih metov.

Irving se zaradi ramazana posti

Bruce Brown je dosegel 23 točk, Kyrie Irving, ki je bil včeraj kaznovan za svoje neprimerno vedenje na prvi tekmi končnice, je bil tokrat ob žvižgih navijačev proti svoji nekdanji ekipi skromen z desetimi točkami (met iz igre 4/13).

V Avstraliji rojeni musliman je v prvi četrtini na kratko zapustil dvorano, iz garderobe pa se je vrnil z banano in drugo hrano. Irving se med ramazanom posti, je le v času po sončnem zahodu in pred sončnim vzhodom. To je bil njegov prvi vnos hrane po 13 urah in pol.

Kyrie came back with food on the bench to break his fast for Ramadan pic.twitter.com/r4oA4MKAt0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2022

Razigrani košarkarji Bostona blesteli pred domačimi navijači

Na strani zmagovalne ekipe Boston Celtics so skoraj vsi igralci (z izjemo enega) dosegli dvomestno število točk. Jaylen Brown je k zmagi prispeval 22 točk, vključno z desetimi, ki jih je dosegel v zadnji četrtini, Jayson Tatum 19, Al Horford 16, Daniel Theis 15 in Payton Pritchard deset točk, od tega osem v zadnjem delu tekme.

Za preobrat Bostona, ki je povedel šele osem minut pred koncem tekme, sta najbolj zaslužna Brown in Tatum.

Dvoboj se zdaj za dve naslednji tekmi seli v New York.

Končnica lige NBA, 1. krog (20. april):



Vzhod:

Boston Celtics : Brooklyn Nets 114:107 /2:0/

Goran Dragić: 18 točk, 4 skoki, ukr. žoga v 20 minutah, Durant 27, Brown 23; Brown 22, Tatum 19, 10 as.



Toronto Raptors : Philadelphia 76ers 101:104 /0:3/ (podaljšek)

Anunoby 26, Trent Jr. 24, Achiuwa 20; Embiid 33, 13 sk., Maxey 19, Harden 19



Milwaukee Bucks : Chicago Bulls 110:114 /1:1/

Antetokounmpo 33, 18 sk., 9 as., Lopez 25, Middleton 18; DeRozan 41, Vučević 24, 13 sk., LaVine 20



// Skupen rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.