Noč na sredo bo v končnici lige NBA minila brez slovenskega nastopa. Na zahodu bodo vodstvo z 2:0 lovili košarkarji Phoenix Suns, ki jih čaka še drugi obračun z New Orleans Pelicans. Drugi zmagi bodo lovili tudi igralci Miami Heat in Memphis Grizzlies, ki so na prvih srečanjih dobro izkoristili prednost domačega igrišča.