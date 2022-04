Dončić MVP sezone? Ne, ni ga niti med prvimi tremi.

Favorit, da še drugo sezono zapored prejme nagrado za MVP rednega dela sezone lige NBA, je srbski košarkar Nikola Jokić. Košarkar Denverja je na 74 tekmah v povprečju dajal po 27,1 točke in imel še 7,9 asistence in kar 13,8 skoka. Bil je najzaslužnejši za uvrstitev Nuggetsov v končnico. Osvojili so 48 zmag in imeli 34 porazov. Na prvi tekmi končnice so sicer izgubili, Golden State Warriors so bili boljši s 123:107.

Nominiranca za nagradno najbolj koristnega košarkarja rednega dela sta še Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), ki sta prvi in drugi strelec sezone s povprečjem 30,8 in 29,9 točke na tekmo. Luka Dončić, ki je na 65 tekmah rednega dela v povprečju dosegel 28,4 točke, 9,1 skoka in 8,7 asistence, se torej ni uvrstil med tri najboljše posameznike rednega dela sezone.

Nominiranci za individualne nagrade lige NBA v sezoni 2021/2022:



MVP: Nikola Jokić (Denver), Joel Embiid (Philadelphia ) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

Trener leta: Taylor Jenkins (Memphis), Erik Spoelstra (Miami), Monty Williams (Phoenix).

Največji napredek: Darius Garland (Cleveland), Ja Morant (Memphis), Dejounte Murray (San Antonio)

Novinec leta: Scottie Barnes (Toronto), Cade Cunningham (Detroit), Evan Mobley (Cleveland)

Najboljši šesti igralec: Tyler Herro (Miami), Cam Johnson (Phoenix), Kevin Love (Cleveland)

Za omenjene nagrade glasujejo izbrani športni novinarji in komentatorji z vsega sveta. Nagrajence bodo izbrali med končnico.