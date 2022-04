Bolečina za Dragića, žaljivke za Irvinga #video

Goran Dragić je v 26 minutah na parketu dal 14 točk (met iz igre 6/11) in imel še asistenco ter pet skokov. Več točk sta dala le Kyrie Irving (39) in Kevin Durant (23). Ljubljančan na novinarski konferenci po tekmi razočaranja ni mogel skriti. Kako zelo boli ta poraz? "Zelo boli. Vodili smo za tri točke. Koliko? 35, 40 sekund pred koncem." Zadnji napad Brooklyna je Boston z agresivno obrambo ustavil, nato je ob samo še točki zaostanka Jayson Tatum sekundo pred koncem s polaganjem iz obrata odločil zmagovalca. "Lahko bi ga ustavili, a ga nismo. Izjemna poteza Tatuma. Težko je narediti tak obrat in še zadeti iz polaganja."

"Ponosen sem na fante. To je njihova prva skupna izkušnja v končnici. Začetek drugega polčasa je bil slab in ta nas je stal zmage," je v prvi izjavi povedal trener Netsov Steve Nash. "Bolje bomo morali skakati. V prvem polčasu pa smo jim prevečkrat tudi prepustili žogo. Če še izgubiš v zadnjem napadu, je to še toliko težje preboleti."

Irving je bil z 39 točkami prvi strelec Brooklyna. Foto: Reuters "Imeli smo preveč izgubljenih žog. Še posebej v prvem polčasu, kar 13. V drugem polčasu smo jih naredili manj, štiri. Nehati moramo tudi delati osebne napake. Prehitro smo bili v bonusu. In potem je težko igrati obrambo, ko gredo takoj na črto prostih metov. A smo vseeno imeli priložnost za zmago,," je črto pod prvo tekmo končnice potegnil Dragić. Boston je imel tudi že 15 točk prednosti. Potrebno bo biti bolj zbran, poudarja nekdanji kapetan slovenske reprezentance. "Delali smo neumne napake. Imeli smo žogo pod svojih obročem, pa ni bilo nikogar tam. To so lahke napake. Take napake delajo otroci, ko igrajo. Poskrbeti moramo za to."

Žaljivke Irvingu, odgovoril s točkami in sredincem

Na parketu je bilo najtežje Irvingu, pa je vseeno dal kar 39 točk. Dve leti je igral za Boston, govoril, da bo podpisal dolgoletno pogodbo, a nato poleti 2019 odšel v Brooklyn. Tako je bil celotno tekmo s tribun deležen žvižgov in žaljivk. Ni jim ostal dolžan. Kamere so ga ujele, kako je proti navijačem večkrat pokazal sredinca. "Tega sem navajen. To ni nič novega v tej dvorani. A kakršno energijo imajo oni do mene, jo imam tudi jaz do njih. Niso pa vsi navijači taki, ne napadam vseh navijačev Bostona. A ko slišiš besede pi***, je*** se, tega dolgo ne moreš prenašati. Pričakuje se, da bomo mi ponižni. Je***, to je končnica! Je, kar je."

Na dodatna vprašanje o navijačih v nadaljevanju novinarske konference Irving ni več želel odgovarjati. "Ni bilo sovražnosti. To je bila košarka. Ali ugibate, da je bila to sovražnost? Ker je bila pomembna tekma, ste to prvič ujeli. Sam se na to nočem osredotočati. Pojdite na ulico in to sprašujte navijače."

Dragić: Kyrie je bil izjemen, a moramo mu pomagati

Foto: Reuters "Zadeval je že odločilne koše v finalu. Igral je na olimpijskih igrah. Mislim, da ga nobena atmosfera ne bo spravila iz tira. Navijači za Kyrie ne bodo noben faktor," je o pritiskih s tribune za Irvinga povedal trener Nash. Morda so ga res samo dodatno podžgali. "To je del športa," je poudaril Durant. Irvingovo igro je sicer pohvalil tudi Dragić: "Kyrie je bil izjemen. Nosil nas je. Oddelal je svojo nalogo. A moramo mu pomagati. Košarka ni individualen šport. Igrati moramo kot ekipa, še posebej v obrambi si moramo pomagati. V napadu pa imamo dva od najboljših košarkarjev na svetu. Moramo jima pomagati. Igrati moramo z več energije, skakati za žogo, igrati hitreje, da Boston ne bo mogel igrati svoje postavljene obrambe." Druga tekma bo prav tako v Bostonovi dvorani TD Garden, v noči iz srede na četrtek. Nato se serija seli v Brooklyn.