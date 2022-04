Dončić že meče na koš, Kidd je optimističen #video

Dallas Mavericks v prvem krogu končnice lige NBA proti Utah Jazz vodijo z 2:1 v zmagah. Pa Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice sploh ni igral. Njegovi igralci, še posebej Jelen Brunson (72 točk na zadnjih dneh tekmah), brez njega na parketu dajejo več kot sicer. Na tretji tekmi je šele drugič v klubski zgodovini na eni tekmi kar sedem košarkarjev Dallasa dalo po 12 točk in več. Si pa vsi v Dallasu in navijači Mavericks ter Dončića po vsem svetu želijo, da bi se Ljubljančan čim prej vrnil na parket. Se bo to zgodilo že na sobotni četrti tekmi? Ta se začne ob 22.30 po srednjeevropskem času.

Jason Kidd on Luka Doncic’s Game 4 status: “Optimistic? That’s a good word.” He says Mavs’ 2-1 series lead has no impact on decision about when Doncic returns from calf strain. pic.twitter.com/6Hyood9Cd9 — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 22, 2022

"Na ogledu videoposnetkov je bil super. Sodeloval je. Dobre volje je. Na treningu bo metal na koš, pa bomo videli, kako se bo počutil," je zadnje informacije o Lukovem zdravju novinarjem zbranim v Salt Lake Cityju posredoval trener Jason Kidd. "Optimističen? To je dobra beseda. Glede na to, kar je do zdaj naredil, gre v pravo smer. Posluša zdravnike. Opravlja terapije. Ne nazaduje. Bomo videli, kako mu bo šlo danes. A jutri igramo že popoldne." Zelene luči torej Dončić še nima, je pa trener optimističen, a previden. Trenutno razmerje zmag in porazov proti Utahu nima vpliva na to, kdaj se bo vrnil na parket, je še dodal Kidd.

Dončić: Lahko bi igral, a je tveganje preveliko

Dončić sam priznava, da še ne ve, ali bo v soboto igral. "Danes bom treniral. Bom videl, kako se bom počutil," je bil v odgovorih kratek slovenski reprezentant. Kako se sicer počuti? "Dobro se počutim. Kar dobro. Vsak dan bolje." Bi lahko igral že na tretji tekmi? "Na vsaki bi lahko igral, a je tveganje preveliko."

Luka speaks. Status still up in the air. pic.twitter.com/WF1lbaeEf2 — Brad Townsend (@townbrad) April 22, 2022

Na treningu dan pred četrto tekmo je Dončić res metal na koš, a je bil pri svojih korakih na parketu previden.