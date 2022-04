Zvezdnik Dallas Mavericks se je v soboto po 10. aprilu in poškodbi mečne mišice vrnil na parket. "Vesel sem, da sem se vrnil. Res sem užival na parketu, zabaval sem se ob igranju košarke. Kaj bi še lahko bilo boljše kot končnica. Po poškodbi se počutim dobro, počasi spet dobivam veter v svoja krila. Trenutno sem malce utrujen, a res sem vesel, da sem se vrnil," je bil vznemirjen Dončić, ki je ob vrnitvi dosegel 30 točk, deset skokov in štiri asistence.

Utah je prvo četrtino dobil le s točko razlike, pred polčasom pa je prednost povečal na 12 točk. Dallas se je v igro za zmago vrnil v tretji četrtini, ko so varovanci Jasona Kidda s trojkami zasuli koš Utaha in predzadnji del tekme dobili s 15 točkami razlike (39:24). "Tretja četrtina nas opiše kot ekipo. V prvem polčasu nismo naredili nič dobrega, a smo se vrnili v igro, imeli smo možnost zmagati. Odigrali smo res dober tretji del srečanja, a obračune moramo tako tudi začeti," je bil jasen slovenski košarkar.

Dončić opozoril na število prekrškov

Dallas je imel ob dramatičnem razpletu po košu Goberta še 11 sekund za napad za zmago, a poskus za tri Spencerja Diwiddieja ni našel poti do koša. "Zadnje akcije nismo dobro izpeljali. Mogoče bi morali bolje voditi žogo, si pripraviti boljšo priložnost za met, a v tistem trenutku je težko," je zadnjo akcijo pokomentiral Dončić. "Težko je zmagati na tekmi, ko ima nasprotna ekipa na voljo 42 prostih metov. Prenehati moramo delati toliko prekrškov," je dejal Slovenec.

Dončić je dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Ob vrnitvi slovenskega košarkarja, ki je na tekmi proti Utah odigral 34 minut, je bil jasno zadovoljen tudi trener Dallasa Jason Kidd. "To je bila ena izmed zadev, ki smo si jih želeli – da se Luka vrne dobro pripravljen in brez težav. Za nas je naredil izjemno delo. Postavil nas je v položaj, da bi lahko dobili tekmo," je dejal Kidd.

A čeprav je Dallas na tekmi izgubil, je bil obračun kljub temu za Dončića posebnega pomena. Na tekmi proti Utahu je slovenski košarkar namreč nastopil v povsem svojem, novem modelu športnih copat, ki so jih zasnovali pod okriljem Jordana in jih poimenovali (Jordan) Luka 1. "Znamka Jordan je zdaj uradno razkrila vse prednosti novega značilnega zmogljivega čevlja. Športni copati podpirajo Lukovo igro in so hkrati usklajeni z zavezanostjo znamke do okolja prijaznim pristopom k proizvodnji obutve," so zapisali pri Jordanu.

Nad novo obutvijo je bil navdušen tudi Dončić. "To so bile moje velike sanje, ko sem bil še otrok. To je zame velika čast in priznanje," je zapisal 23-letni košarkar.

Dončić je sicer konec leta 2019 sklenil donosno pogodbo z blagovno znamko Air Jordan, ki spada pod okrilje znamke Nike. Takrat je podpisal petletno pogodbo, ki naj bi mlademu zvezdniku prinesla kar sto milijonov ameriških dolarjev (90 milijonov evrov). Dončić je takrat postal tudi prvi evropski košarkar, ki je sklenil pogodbo s to znamko.

