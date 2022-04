Legendarni Shaq je Dončića znova nagovoril v slovenščini #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Luko Dončićem je nov vrhunski večer. S 33 točkami in 13 skoki je bil z naskokom prvi igralec pete tekme prvega kroga končnice med Dallas Mavericks in Utah Jazz, ki so jo Mavs dobili s 102:77 in povedli s 3:2 v zmagah. Po tekmi sta za nasmehe ljubiteljev lige NBA poskrbela ravno Dončić in Shaquille O'Neal, ki je znova spregovoril tudi v slovenskem jeziku.

Eden najbolj vročih košarkarjev lige NBA ta hip Luka Dončić je bil po pomembni in visoki zmagi Dallasa v Amerian Airlines Centru odlično razpoložen. Po mojstrski predstavi je takoj po tekmi stopil pred predstavnike sedme sile in nekaj besed izmenjal tudi z legendo lige NBA Shaquillom O'Nealom. Ta je znan po tem, da svoje sogovorce večkrat povpraša o izrazih v njihovem maternem jeziku, in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

"Luka, veš, da si eden mojih najljubših igralcev. Nauči me, kako se v slovenščini reče: 'odlično opravljeno'," je nasmejanega Slovenca nagovoril vedno zabavni Shaq. "Zelo dobro," mu je odgovoril Dončić, Shaq pa je nato večkrat na glas ponovil 'zelo dobro'. "Kasneje te bom naučil še nekaj kletvic," je v smehu dodal Luka in nasmejal zbrane v studiu, med njimi tudi Charlesa Barkleyja.

O čarovnijah Dončića je po tekmi spregovoril tudi trener Utah Jazz Quin Snyder. "Ni težko govoriti o sposobnostih, ki jih ima Luka, in igri, ki jo premore. Njegova igra je umetnija," s pohvalami ni skoparil strateg Utaha.

Dončić: Mislim, da smo odigrali najboljšo predstavo v tej sezoni

Dončić je danes nastopil na svoji drugi tekmi po poškodbi mečne mišice in pokazal, da je ta že povsem pozabljena. "Prva tekma po vrnitvi je bila veliko težja. A tu ni govora o meni, gre za ekipo in ta je res posebna. Naša obramba je bila danes odlična. Mislim, da smo odigrali najboljšo predstavo v tej sezoni lige NBA. A nič ni še odločenega, zmagati moramo še eno tekmo in nadaljevati takšno obrambno predstavo, kot smo jo imeli danes," je o šesti tekmi, ki bo po slovenskem času v noči na petek, dejal Slovenec.

Dončić je znova v ospredje postavil delo celotne ekipe. Foto: Reuters

Ljubljančan je nekaj besed po tekmi namenil tudi trenerju Jasonu Kiddu. "Odlično nas vodi že vso sezono. Mislim, da opravlja dobro delo, z vsemi se pogovarja in vsi točno vemo, kaj je naša naloga. Naša obramba je v tej sezoni na povsem drugačni ravni kot v preteklosti, zato smo toliko boljši, odlično je soigralce pripravil tudi na tekmah, ko jaz nisem igral. Vemo, da bo ob mojih prodorih prišlo do podvajanja, zato iščem odprte soigralce. Vedno si priigramo veliko odprtih metov, danes jih žal nismo izkoristili, a verjamem, da moramo le nadaljevati takšno predstavo in bo steklo," je dejal Dončić.

23-letni košarkar, ki je gonilna sila Dallasa, bo imel na naslednji tekmi tako priložnost, da se prvič v svoji karieri zavihti čez prvi krog končnice lige NBA, in verjame, da Dallasu lahko uspe. "Nikoli me ne skrbi. Mislim, da imamo odlično ekipo. Če nekdo manjka, ga ekipa nadomesti. Vedno je nekdo pripravljen, da vskoči. Zaupam svoji ekipi, imam odlične soigralce, bojevnike in res nimam nobenih skrbi," je bil še odločen Slovenec.

Preberite še: