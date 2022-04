Dončić le še korak do zgodovinskega mejnika, klavrn konec za Dragića

Luka Dončić je s 33 točkami in 13 skoki Dallas Mavericks popeljal do prve zaključne žoge za uvrstitev v polfinale zahodne konference lige NBA, kar slovenskemu košarkarju do zdaj ni uspelo še nikoli. Mavs so na peti tekmi v seriji z Utah Jazz prišli do visoke zmage s (3:2 v zmagah) in bodo imeli v noči na petek v Salt Lake Cityju priložnost zaključiti serijo. Košarkarji Bostona pa so pometli z ekipo Brooklyna z Goranom Dragićem, ki je tako sklenil sezono. Nets so izgubili še na četrti zaporedni tekmi (112:116), izkušeni slovenski košarkar pa je na zadnji tekmi v tej sezoni dosegel deset točk in osem skokov.

Košarkarji Dallas Mavericks so končnico proti Utah Jazz odprli s porazom, nadaljevali pa z dvema zmagama. Prve tri tekme so odigrali brez največjega zvezdnika Luke Dončića. Slovenski as se je po poškodbi mečne mišice vrnil na četrtem obračunu, ki pa ga je moštvo iz Teksasa po dramatični končnici izgubilo za točko, Utahu pa je uspelo serijo izenačiti na 2:2.

Dallas se je zdaj vrnil na svoj teren, kjer bo zvečer v American Airlines Center gostil peti dvoboj in lovil zaključno žogo za napredovanje v drugi krog izločilnih bojev. Zmagovalec današnjega obračuna bo serijo lahko končal v četrtek na terenu Utaha, ko bo tekma že ob 22. uri po slovenskem času.

Dončić poskušal v svojem slogu, od daleč

Dončić je bil na jutranjem "ogrevanju rok" odlično razpoložen, znova ga je začinil s svojimi vložki. Tokrat se je odpravil na vrh prvega dela tribune in poskušal zadeti od daleč. Ob vračanju po stopnicah se je zdelo, da so bolečine ob poškodbi preteklost.

"Dovolj je močan, da bi mu lahko uspelo. Včasih mu ob metanju na koš z igrišča postane dolgčas," je na hudomušno opazko novinarke Callie Caplan, ali mora imeti Utah načrt za takšne vložke, dejal trener Dallasa Jason Kidd.

Luka Dončić in njegovi poskusi od daaaaleč:

There’s the Mavs at shootaround before Game 5 tonight … and then there’s Luka.



Metla za Dragića

Povsem drugačno razpoloženje kot v Dallasu pa je danes v Brooklynu, kjer je zvezdniška zasedba Netos doživela klavrn konec sezone. Boston je bil boljši še na četrti tekmi v seriji, v Barclays Centru je zmagal s 116:112. Dobro partijo je tako kot že v celotni končnici tudi tokrat pokazal Goran Dragić, ki je tekmo končal pri desetih točkah, osmih skokih, štirih asistencah in eni ukradeni žogi.

Goran Dragić je zadnjo tekmo v sezoni končal pri desetih točkah. Foto: Reuters

Boston je tako kot prvi skočil v drugi krog končnice in zdaj čaka na tekmeca v polfinalu vzhoda. Brooklyn je bil sicer vse do konca v igri za prvo zmago, a je na koncu potegnil kratko. Minuto in 28 sekund pred koncem srečanja je s košem Nets na vsega točko zaostanka popeljal Kevin Durant (108:109), ki pa se mu je slabih 23 sekund pred koncem zatresla roka pri drugemu prostemu metu (109:111), skok je dobil Boston, nato pa je koš dosegel Al Horford, zmago in napredovanje pa je na črti prostih metov potrdil Marcus Smart.

Zmaga je tako zasluženo odšla v Boston, saj Brooklyn na četrti tekmi sicer ni vodil niti enkrat. Gostiteljem tokrat ni pomagalo niti 39 točk (13/31 met iz igre) Duranta. "Veliko je razlogov, zakaj smo izgubili, a preprosto so bili v tej seriji boljša ekipa," je po koncu priznal Durant. Seth Curry je dosegel 23 točk, Kyrie Irving pa 20. Pri Bostonu pa je bil z 29 točkami najučinkovitejši Jayson Tatum.

Je pa med živimi ostala bivša Dragićeva ekipa, Toronto Raptors, ki je v gosteh s 103:88 ugnala Philadelphio in izid v seriji znižala na 2:3.