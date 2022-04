Na začetku serije prvega kroga končnice med Dallas Mavericks in Utah Jazz so trepetali navijači Dallasa, zdaj privrženci Utaha. Luka Dončić je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prve tri tekme, zdaj pa že uspešno igra in Dallas vodi s 3:2 v zmagah. Donovan Mitchell je odšepal s parketa na ponedeljkovi peti tekmi. Tekma je bila sicer takrat (štiri minute in 40 sekund do konca) zanje že izgubljena, saj so zaostajali za 28 točk. Poškodoval si je stegensko mišico. Magnetna resonanca je bila sicer negativna, tako da vendarle ne gre za poškodbo težje narave.

Injury Update on Donovan Mitchell:



Mitchell has bi-lateral quadriceps contusions and will continue treatment. His status for Game 6 against Dallas will be updated on Wednesday.#TakeNote — Utah Jazz (@utahjazz) April 26, 2022

Randy Bullock in Dorian Finey-Smith sta v obrambi zelo dobro omejila Donovana Mitchella. Foto: Reuters Kot poroča novinar ESPN Adrian Wojnarowski, so v ekipi Jazz vendarle zmerno optimistični, da bo Mitchell lahko igral na šesti tekmi. Ta bo v noči na petek, Utah pa v primeru poraza končuje sezono. "To je končnica. Moram najti način, da igram. Bomo videli, kako se bom počutil. A sem borec," je takoj po ponedeljkovi tekmi dejal prvi zvezdnik Jazzov. V ponedeljek ga je sicer Dorian Finney-Smith odlično pokrival. Zadel je le štiri od 15 metov in imel štiri izgubljene žoge. Mitchell v seriji z Dallasom daje v povprečju 26 točk na tekmo, iz igre meče 38-odstotno, za tri točke pa samo 19,5-odstotno.