Dragić se smeje. Navijači Toronta ogorčeni.

Sezone v ligi NBA je konec tudi za Toronto Raptors. Na šesti tekmi so jih Philadelphia 76ers ponižali s 132:97 in jih izločili s 4:2 v zmagah. Približno istočasno se je na Twitterju oglasil Goran Dragić, ki je sezono začel v Torontu in končal v Brooklynu. Objavil je vrsto smeškov, nasmejanih do solz. Lahko samo ugibamo, ali je bilo to namenjeno moštvu Toronto Raptors, a navijači so to razumeli tako. Usul se je namreč plaz odzivov.

Dragića so spomnili, da je Boston pred dnevi v prvem krogu končnice s 4:0 pometel z Brooklynom. Očitno mu v Torontu še naprej zamerijo izjavo iz lanskega poletja, ko je dejal, da bi raje kot za Raptors igral za klub z višjimi ambicijami.

Nekdanji slovenski reprezentant je bil v kanadskem klubu v očitni nemilosti. Odigral je le pet tekem. Pozneje se je, uradno zaradi osebnih razlogov, umaknil in treniral samostojno. Ob koncu sezone je našel nov klub, odšel je k Nets. V rednem delu je zanje odigral 16 tekem (7,3 točke). Da je še vedno vrhunski, je dokazal v končnici, ko je dosegal po 10,5 točke. Če bi igral več kot v povprečju 19 minut, bi imel Brooklyn več možnosti proti Bostonu.

Nazaj na Twitter. Goran je seveda videl odzive iz Toronta in kmalu je sledil še ena objava. Prst pred ustnicami, češ da naj bodo tiho. In najbolj zgovorna: fotografija, kako je pred petimi leti na EuroBasketu dvignil pokal za evropskega prvaka.

Ob Goranovi objavi fotografije z zlatega EuroBasketa so se oglasili še na Košarkarski zvezi Slovenije. Težko pričakovani dokumentarec o največjem uspehu slovenske košarke končno prihaja na velika platna. Premiera bo 3. junija v Stožicah.

There should be a movie about that🎬! Oh wait, there is and it is coming #verysoon...🍿



No worries, we will keep you posted😎. @EuroBasket @TelemachSi @Goran_Dragic @luka7doncic @prle_10 @Edo_Muric @JakaBlazic @SasaZagorac @Dimec12 @CancarVlatko @TheARandolph @AliNikolic https://t.co/AN1Ek4tegQ