Dončiću se je za hip zaustavilo srce, sledil je val navdušenja

Ključne podatke šeste tekme med Utah Jazz in Dallas Mavericks bi lahko strnili v tem vrstnem redu: zaostanek Dallasa ob polčasu z 12 točkami razlike, taktično modra poteza Jasona Kidda v začetku tretje četrtine, ki je prinesla zasuk, in drama v zaključku, v katerem je hrvaški košarkar Bojan Bogdanović neoviran zgrešil trojko za zmago, kar je pomenilo, da se je Luka Dončić prvič v karieri uvrstil v drugi krog končnice lige NBA.

"Oh … Mislil sem si, da takšnih metov ne zgreši veliko. Moje srce se je zaustavilo. Imel sem občutek, da je bila žoga 15 sekund v zraku. Samo upal sem, da bo zgrešil," se je Dončić dotaknil zaključnega trenutka šeste tekme, ki se je končal v dobro njegove ekipe.

Bogdanović je imel namreč ob zaostanku s 96:98 priložnost, da izsili odločilno sedmo tekmo, vendar tokrat ni zadel trojke, čeprav jih je pred tem metal 3/5.

Vrhunci celotne tekme med Utah Jazz in Dallas Mavericks

Dončić je dvignil roke visoko v zrak in se razveselil napredovanja v drugi krog končnice, kar je njegov prvenec. V njegovi krstni sezoni je bil Dallas prekratek za izločilne boje, v prejšnjih dveh pa so Mavericks obakrat izpadli proti Los Angeles Clippers.

Zdaj je dočakal zadoščenje, a ob polčasu ni kazalo, da se bo napredovanja veselil že po gostovanju v Salt Lake Cityju, saj so domači vodili z 12 točkami razlike (53:41).

"Z nižjo peterko zanetili ogenj"

Kmalu po vstopu v drugi del igre se je trener Dallasa Jason Kidd odločil za taktično različico, ki je ključno vplivala na potek igre. Center Dwight Powell je zapustil parket, na igrišče je prišel branilec Spencer Dinwiddie, ki je februarja pripotoval v Teksas skupaj z Davisom Bertansom kot zamenjava za Kristapsa Porzingisa. Skupaj z Dončićem in Jalnom Brunsonom je bil na branilskih položajih, s katerih so napadali obroč Utaha. Skupaj so dosegli 67 od 98 točk Dallasa, od tega sta jih Dončić in Brunson prispevala vsak po 24.

Jalen Brunson je bil poleg Dončića osrednji igralec Dallas Mavericks v prvem krogu končnice proti Utah Jazz. Foto: Reuters

Na centrskem položaju se je večkrat znašel tudi Dorian Finney-Smith, ki sicer igra bolj na zunanjih položajih. Ravno on je bil prav tako eden od ključnih igralcev za uspeh Dallasa, saj je v pomembnih trenutkih zadeval trojke ter obračun končal pri 18 točkah, desetih skokih in petih asistencah: "Čutimo, da lahko letos naredimo nekaj izjemnega, zato smo pričakovali to zmago."

S povsem drugačno igro so zasejali nemir v vrste Utaha, tretjo četrtino dobili z rezultatom 36:19 in nagnili tehtnico na svojo stran. "Z nižjo peterko smo zanetili ogenj. V prvem polčasu nismo zaigrali s takšno postavo. Hitro smo morali zaigrati z nižjimi košarkarji in ti so nas pripeljali do cilja," je o taktičnem manevru dejal Kidd.

"Upam, da se je znebil opice s hrbta"

Ko je Bogdanović zgrešil trojko za zmago, se je slavje pri Dallasu lahko začelo. "Vesel sem, zelo sem vesel. Težko je bilo," je Dončić, ki je 24 točkam dodal devet skokov in osem asistenc, zbiral prve misli.

Po dveh neuspešnih pohodih v končnici mu je tokrat uspelo preskočiti prvo oviro, tako da se bo premierno preizkusil v konferenčnem polfinalu. "Trdo smo garali, da smo prišli sem. Zaslužili smo si napredovanje v naslednji krog. Vsi smo dali danes vse od sebe. Nismo igrali dobro, a smo se borili in predvsem stali skupaj," je o ključu do zmage spregovoril Dončić.

Met Bojana Bogdanovića za zmago, ki pa je zgrešil cilj. Foto: Reuters

Dallas Mavericks so tako po enajstih letih spet preskočili prvo oviro. Tistega leta, ko jim je nazadnje to uspelo, so šli na krilih Dirka Nowitzkega in zdajšnjega trenerja Kidda vse do konca ter osvojili edini naslov prvaka lige NBA.

"Fantje so trdo garali, da so si zaslužili napredovanje v drugi krog. Nismo prefinjena skupina, nimamo velikih imen. Luka je tisti, ki pritegne največ pozornosti. Upam, da se je zdaj znebil opice s hrbta (prekletstva iz prvega kroga končnice, op. a.). Ključno je, da vsi verjamejo v ekipo, kar nam je pomagalo, da smo premagali Utah," je razložil Kidd.

Dončić: Preslikati obrambo iz prvega v drugi krog

V konferenčnem polfinalu bo nasproti teksaškemu moštvu stala zasedba Phoenix Suns, ki je bila z naskokom najboljša v rednem delu. Zmagala je na 64 tekmah, izgubila jih je 18. V prvem krogu končnice so imela Sonca nekaj težav z New Orleans Pelicans, a večinoma zaradi poškodbe prvega strelca Devina Bookerja, ki se je spet vrnil v pogon v noči na petek in pomagal ekipi, da se je s 4:2 v zmagah uvrstila v nadaljevanje izločilnih bojev.

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je bil izjemno vesel zmage na gostovanju pri Utahu. Foto: Reuters

Suns so dobili tudi vse tri obračune z Dallasom v tej sezoni, kar za Dončića in druščino ni najboljši obet. A enako je veljalo pred začetkom serije z Utahom, ki ga na gostovanju niso premagali enajstkrat zapored, v prvem krogu končnice pa kar dvakrat. Povrhu vsega sta Phoenix in Dallas odigrala dvoboje pred veliko februarsko menjavo igralcev pri Mavericks, na dveh tekmah pa je manjkal celo Dončić.

Prvi zvezdnik Dallasa je zdaj že usmeril pogled proti naslednjemu izzivu. Prvi obračun bo v Arizoni v noči na torek ob 4. uri po slovenskem času. Tako kot v prvem krogu bosta tudi v drugem ekipi igrali na štiri zmage, prednost domačega igrišča pa bo pripadla Suns: "Igrati bomo morali svojo igro. Lani so bili v finalu, letos najboljši v rednem delu. Morali bomo odigrati najboljšo košarko, če jih bomo želeli premagati. Predvsem moramo igrati enako obrambo. Danes je sicer nismo, a smo Utah kljub vsemu zaustavili pod 100 točkami. Obrambo iz prvega kroga moramo preslikati v drugi krog."