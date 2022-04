Velika poteza Dončića pred tekmo, ki je bila na koncu odločilna

Luka Doncic closed out warm-ups with this half-court swish. Now to close out his first NBA playoff series… pic.twitter.com/BlcSRP8vQg

Luka Dončić je za zmago z 98:96, ki je Dallasu prinesla napredovanje v drugi krog končnice, kar je prvič po letu 2011, ko so tudi osvojili edini naslov prvaka, prispeval 24 točk, devet skokov in osem asistenc, izkazal pa se je tudi v obrambnih nalogah in podelil dve blokadi ter ukradel dve žogi.

S tem je prispeval levji delež k veliki zmagi. Da bo razpoložen za igro, je dal vedeti že pred obračunom, ko je v svojem slogu zadel met s sredine igrišča. Prav tako pa je poskrbel tudi za svoje navijače, saj si zanje pred pomembnim dvobojem vzel čas in jim namenil nekaj avtogramov.

Before walking off for final Game 6 prep, Luka Doncic saw these fans stopped by security from getting to the tunnel for autographs, motioned for them to be allowed down and waited to sign for everyone.



