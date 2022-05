Ni želel biti nespoštljiv: Odsotnost Dončića je bila nekaj najboljšega za Dallas

V prvem krogu končnice lige NBA so Dallas Mavericks prvič po letu 2011, ko so tudi osvojili edini naslov prvaka, preskočili uvodno oviro. S 4:2 v zmagah so padli Utah Jazz. V posebni izdaji se je izkazal tudi branilec Jalen Brunson, ki je v povprečju dosegal 27,8 točke na tekmo, dosegel tudi 41 in 31 točk.

S tem je dal vsem v ligi NBA jasno sporočilo, da bo tudi v nadaljevanju končnice steber Dallasove igre. Zelo dobro ga pozna njegov naslednji nasprotnik Mikal Bridges pri Phoenix Suns, s katerim sta na kolidžu igrala skupaj za Villanovo in dvakrat osvojila prvenstvo.

Vedel je, da bo ob odsotnosti Luke Dončića zaradi poškodbe leve mečne mišice na zadnji tekmi rednega dela v ospredje skočil prav njegov prijatelj Brunson. Dončić je posledično izpustil prve tri obračune z Utahom in Brunson je v tem času poveljeval igri Dallasa ter pomagal, da je ostajal med živimi.

"Ko je Luka manjkal, je stopil naprej"

"Odsotnost Luke je bila ena najboljših stvari, ki se je zgodila za Mavs," je dejal Bridges. S to izjavo ni želel biti nespoštljiv, temveč je le dal vedeti, da je njegova odsotnost "sprožila zver", za katero je Bridges vedel, da jo Brunson nosi v sebi: "To je odklenilo pravega Jalena. Ko je Luka manjkal, je stopil naprej in bil pripravljen na nalogo. Vem, česa je sposoben, kakšne mete lahko zadene. Enostavno vem. Vem, kako nadarjen je in kako trdo dela."

Foto: Reuters

Brunson in Bridges sta bila tako kot Dončić na naboru lige NBA leta 2018. Brunsona so pri Dallasu izbrali v drugem krogu, skupno kot 33. izbor, Bridgesa pa je kot desetega izbrala Phialdelphia in ga poslala k Suns.

"Lahko rečete, da je bila njegova višina ali karkoli drugega," se je Bridges dotaknil dejstva, da je bil Brunson izbral šele tako pozno, in nadaljeval: "Nosil je breme celotne ekipe v prvenstvu in pomagal do naslova. Raje izberem takšnega košarkarja na naboru. Čestitke Dallasu in njihovemu vodstvu, da so ga izbrali."

"Očitno je to nova era v ligi"

Glavni trener Phoenixa Monty Williams se zaveda, da bodo morali veliko pozornosti nameniti tudi preostalim košarkarjem in ne le osrednjemu zvezdniku Dončiću. Jasno je, da je njegova ekipa vse tri obračune v tej sezoni dobila, vendar je Dallas novo moštvo, odkar so premešali svoje vrste. Odšel je Kristaps Porzingis, prišla sta Spencer Dinwiddie in Davis Bertans.

Foto: Reuters

"Dallas je videti drugačna ekipa. Igra drugače," je izpostavil. Tudi v dvoboju z Utahom smo lahko videli, da pri Dallasu odlično funkcionirajo, ko igrajo z nizko peterko, saj v svojih vrstah nimajo dominantnih centrov, kot je bil pri Jazz Rudy Gobert in ga imajo pri Phoenixu v Deandreju Aytonu.

"Očitno je to nova era v ligi, ko nižji košarkarji igrajo na mestu centra in skušajo izločiti tradicionalno vlogo velikih košarkarjev. Ampak, če stvari niso pokvarjene, jih ni treba popravljati. In naše stvari niso pokvarjene. Ostajamo zvesti našemu načinu igranja in skušamo kaznovati, ko pride do dvoboja z nižjim košarkarjem. Tako kot želijo oni kaznovati višje s tem, da jih izrinejo na zunanje položaje," je izpostavil Ayton, ki je bil z 20,5 točke, 9,8 skoka in 2,5 asistence med boljšimi posamezniki ob zmagi v prvem krogu proti New Orleans Pelicans s 4:2.