Dončić odpira novo poglavje

Po uspešno opravljenem izpitu v prvem krogu končnice se pri Dallas Mavericks pripravljajo na nov izziv. Povsem drugačne narave bo, kot je bil tisti, ki je slišal na ime Utah Jazz. Phoenix Suns so vendarle najboljša ekipa sezone, lanski finalist in povrhu vsega ima Dallas še neslavno nedavno zgodovino s klubom iz Arizone. A je vse to zgodovina in novo poglavje se bo začelo pisati v noči na torek. Tudi v košarkarski karieri Luke Dončića, ki je pred dnevi prvič preskočil uvodno oviro v končnici lige NBA.

Pred začetkom polfinalnega obračuna zahodne konference naj pri Dallas Mavericks Luke Dončića raje ne pogledujejo proti medsebojnim dvobojem s Phoenix Suns, saj jih niso premagali vse od 29. novembra 2019. Prav ste prebrali, skoraj dve leti in pol. Vseh naslednjih devet so zmagali košarkarji Phoenixa.

Tudi letošnje tri, vendar nobenega z več kot dvomestno prednostjo. Prav tako je treba izpostaviti, da je Dallas vse od prihoda Luke Dončića sestavljal moštvo za višje domete. In letos so nekako po februarski menjavi, ko so se "otresli" Kristapsa Porzingisa, zaigrali v velikem slogu in sestavili bolj čvrsto jedro. Po prihodu Spencerja Dinwiddieja in Davisa Bertansa je igra drugačna. V prvi vrsti je treba izpostaviti branilca Dinwiddieja, ki je prinesel Dallasu širino, prav tako pa zna ustvarjati igro in se je tudi že izkazal za moža odločitve.

In na nobenem obračunu s Suns v tej sezoni sploh ni igral, kar je dodaten kapital za Mavericks. Na dveh tekmah je manjkal tudi prvi zvezdnik Dončić, kar vliva navijačem teksaškega kluba dodatnega optimizma.

Obračuni Dallasa in Phoenixa v zadnjih treh sezonah 2021/22 Dallas Mavericks : Phoenix Suns 101:109

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 112:104

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 105:98 2020/21 Dallas Mavericks : Phoenix Suns 108:109

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 105:111

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 106:102 2019/20 Phoenix Suns : Dallas Mavericks 128:102

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 117:115

Dallas Mavericks : Phoenix Suns 104:133

Phoenix Suns : Dallas Mavericks 113:120

Ostali skupaj z željo po naslovu

V kolikor bi Dallasu uspelo preskočiti Phoenix, bi bilo to presenečenje, saj so stavnice in mnenja strokovnjakov na strani slednjega. Vendarle je klub iz Arizone najboljše moštvo rednega dela letošnje sezone. Med vsemi ima najboljše razmerje zmag na domačem in tujem parketu – tako doma kakor tudi v gosteh je zmagal na 32 tekmah in izgubil po devetkrat. Phoenix je lani igral v velikem finalu in povedel proti Milwaukee Bucks z 2:0 v zmagah, vendar na koncu klonil proti grškemu zvezdniku Giannisu Antetokounmpu in soigralcem z 2:4.

Osrednji nevarnosti v napadu bosta za Dallas predstavljala Chris Paul (levo) in Devin Booker (desno). Foto: Reuters

Ključni del pri gradnji ekipe za morebiten pohod na košarkarski klubski Olimp so naredili ob koncu pretekle sezone, ko je bilo v zraku vprašanje ali bo izkušeni organizator igre Chris Paul ostal ali ne. Odločil se je, da s Suns še enkrat poizkusi skočiti na vrh lige NBA, kar mu v karieri še ni uspelo. Vse od leta 2005 je v najmočnejši ligi na svetu in spada med najboljše organizatorje igre, a še nima šampionskega prstana. Temu primerno igra v končnici. V prvem krogu proti New Orleans Pelicans, ki so jih premagli s 4:2, se je izkazal kot pravi vodja. Njegovo povprečje iz rednega dela je krepko poskočilo.

Booker, Ayton ...

Na šestih tekmah je dosegal po 22,3 točke, 11,3 asistence in 4,3 skoke, medtem ko je redni del sezone zaključil pri naslednjih številkah: 14,7 točke, 10,8 asistence in 4,4 skoka na tekmo. Pri Dallasu se zavedajo, da bo eden od ključev do morebitnega uspeha zajeziti učinek 183 cm visokega izkušenega košarkarja.

Deandre Ayton in Mikal Bridges sta zelo pomembna člana Phoenix Suns. Bridges bi lahko bil prav posebna senca nad Dončićem, saj je odličen obrambni košarkar. Foto: Reuters

Kljub danim številkam pa ni osrednja Dallasova skrb pri branjenju koša. Devin Booker je namreč prvi strelec Phoenixa – redni del sezone je končal pri 26,8 točke, 5 skokov in 4,8 asistence na tekmo. Nekaj težav je imel v prvem krogu končnice, saj je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil tri obračune, a je že bil v delovni opravi na šesti tekmi, na kateri si je Phoenix priigral napredovanje v drugi del.

Eno od ključnih vlog je v uvodnem duelu odigral tudi center Deandre Ayton. Košarkar, ki je bil leta 2018 izbran kot prvi na naboru lige NBA, čeprav je bila večina naklonjena temu, da bi moral biti "creme de la creme" slovenski virtuoz Dončić.

Nad Dončićem posebna senca

Ker so pri Dallasu pod košem nekoliko okrnjeni, bodo imeli poseben izziv zaustaviti Aytona, ki je proti Pelikanom dosegal v povprečju 20,5 točke, 9,8 skoka in 2,5 asistence na tekmo. Mikal Bridges je naslednji v vrsti, ki se je v povprečju zaustavljal pri 17,3 točke. Bolj kot doseganje točk pa je njegova posebnost dobra obramba. Zato lahko pričakujemo, da bo on tisti, ki bo v veliki meri zadolžen za pokrivanje Dončića in bo predstavljal njegovo senco. Vendarle je bil letos drugi najboljši obrambni košarkar za članom Boston Celtics Marcusom Smartom in pred tretjim Rudyjem Gobertom.

Košarkarji Dallas Mavericks so bili v drugem delu rednega dela sezone med boljšimi v ligi, dobre predstave pa so kronali tudi v prvem krogu končnice, v katerem so preskočili Utah Jazz. Foto: Reuters

A je obramba v tej sezoni pod vodstvom Jasona Kidda prišla v ospredje tudi pri Dallas Mavericks, ki so bili ena najboljših ekip v sezoni. V rednem delu so le Boston Celtics dovolili manj točk tekmecem kot Dallas, ki je čvrst tudi v končnici, saj je Utah Jazz v povprečju dovoljeval le 99 točk na obračun. In ker je Phoenix peta najboljša napadalna ekipa v sezoni, bo zanimivo spremljati dvoboje med vročima ekipama zahodne konference.

Vse skupaj se bo začelo v noči na torek, ko se bosta tekmeca ob 4. uri pomerila v Arizorni. Prednost domačega terena bo pripadla Phoenixu, ekipi pa bosta na štiri zmage odigrali po sistemu 2-2-1-1.

Že zdaj pa je jasno, da slovenski košarkarski biser Luka Dončić odpira novo poglavje. Po dveh neuspešnih poskusih, ko je obakrat v prvem krogu izpadel proti Los Angeles Clippers, je letos prekinil prekletstvo. A je jasno, da ga ne zanima le sodelovanje v konferenčnem polfinalu, saj v karieri nenehno pogleduje proti najvišji stopnički, ki je na voljo.