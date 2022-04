Po štirih letih pred novo pomembno preizkušnjo: Kaj dosti skrivnosti ni

V ligi NHL so v noči na soboto postali znani prav vsi pari končnice. Med njimi bodo tudi Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki bodo po letu 2018 znova igrali tudi v play-offu. Kralji, ki so redni del na zahodu končali na šestem mestu, se bodo v prvem krogu serije na štiri zmage pomerili s petim Edmontonom. "Od zdaj naprej se začne delo zares," poudarja slovenski hokejist.

Anže Kopitar bo z Los Angeles Kings po štirih letih spet zaigral v končnici lige NHL. Kopitar je v svoji bogati karieri, odkar igra za Kralje, v končnici zaigral sedemkrat. "Prvi cilj je dosežen. Sezona je bila dolga, sezona je bila težka. Imeli smo zelo veliko poškodb, mislim, da je zelo lep rezultat to, da smo se uvrstili v končnico. Pokazali smo pravi ekipni duh. Res je bilo veliko poškodb, vsak posameznik je zato moral prevzeti kakšno vlogo, katere prej ni bil vajen. Iz tega stališča je bilo to pozitivno. Vemo pa, da je uvrstitev v končnico zgolj in samo to. Od zdaj naprej se začne delo zares in gledamo naprej v serijo proti Edmontonu," je bil jasen Kopitar, ki ga prva tekma v končnici čaka v noči na torek.

Na čelu Kraljev nekdanji trener Edmontona Todd McLellan je Edmonton vodil v sezonah 2015–2018. Foto: Guliverimage

V ekipi Edmontona med drugim vajeti igre držita Connor McDavid in Leon Draisaitl, ekipo LA Kings pa vodi nekdanji trener Edmontona Todd McLellan. "Kaj dosti skrivnosti ni. Connor in Leon sta morda številki 1 in 2 na svetu oz. v ligi v tem trenutku. Treba jih bo ustaviti. Sta zelo dobra igralca. Mi se bomo pripravili, kot se moramo, in gremo na zmago, kaj pa drugega," pravi Hrušičan, ki se že veseli igranja v končnici. "Počutim se odlično! Pripravljen sem na končnico," poudarja Kopitar, ki o rezultatskih napovedih končnice ni želel pretirano razglabljati.

"To je zelo težko napovedati. Vse ekipe, ki so bile na vrhu po rednem delu, so zelo kakovostne, zelo dobre. Če bi že res moral izpostaviti eno ekipo, je to Colorado. A končnica je poglavje zase. Vse se lahko zgodi in videli bomo, kako in kaj bo na koncu," pravi Kopitar.

"Končnica je poglavje zase. Vse se lahko zgodi in videli bomo, kako in kaj bo na koncu." Foto: Reuters

Zaradi igranja v končnici pa bo najboljši slovenski hokejist na žalost navijačev slovenske reprezentance izpustil svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki bo v Ljubljani. "Želim jim veliko sreče, čim manj poškodb in uvrstitev v elito! Mislim, da je vsako prvenstvo, ki se igra doma, nekaj posebnega. Fantje so se vedno dobro pripravili na to. Ne dvomim, da bo letos enako in da se bodo fantje uvrstili naprej," je nekaj besed spodbude soigralcem še namenil 34-letni hokejist.

