Lepa gesta Kopitarja ob koncu kariere dolgoletnega soigralca in prijatelja

Dolgoletni hokejist Los Angeles Kings Dustin Brown je v Vancouvru odigral zadnjo tekmo rednega dela v karieri lige NHL. 37-letni Američan bo namreč po končnici, ki jo bodo Kralji začeli proti Edmontonu, končal bogato kariero. V tej je kar 18 sezon nosil dres Kraljev, med letoma 2008 in 2016 je bil tudi kapetan ekipe. Nato je kapetansko vlogo prevzel Anže Kopitar, ki se je pred današnjo tekmo odločil za lepo gesto in Brownu za gostovanje "posodil" črko C, sam pa nosil pomočnikov A kot vrsto let.

"Današnja tekma ta trenutek je le delček 16-letnega prijateljstva, ki ga je težko ubesediti. Zdi se kar neresnično, da je bila to njegova zadnja tekma rednega dela sezone v karieri. Prvič je bil kapetan pred 14 leti prav v tej dvorani, zato se mi je zdelo prav, da črko C nosi tudi na svoji zadnji tekmi rednega dela v karieri, in to v tej dvorani. Zaslužil si jo je. Veličastna kariera, ekipo je kot kapetan vodil do dveh Stanleyjevih pokalov, nastopil na več olimpijskih igrah, bil je vodja, ki bi si ga vsak želel. Zelo ga bom pogrešal. V končnici bomo iz sebe iztisnili vse, tudi zanj, da pridemo čim dlje," je ob menjavi črk na dresu in vlog dejal 34-letni Gorenjec Anže Kopitar, ki si je slačilnico z Brownom delil 16 sezon in se skupaj z njim veselil dveh naslovov prvaka lige NHL.

Kapetan Dustin Brown in pomočnik Anže Kopitar:

Spoštovanje Kopitarju za idejo

"Mislim, da je bilo primerno, da je mož, ki je dvignil pokal, še enkrat nosil črko C. Spoštovanje Anžetu, da se je spomnil te ideje in poskrbel za izvedbo. To ni bilo vodilo našega menedžmenta ali trenerjev, pač pa dokaz, kako tesne vezi so se spletle v teh letih med posamezniki in kako veliko si pomenijo," je Kopitarjevo gesto komentiral trener Kraljev Todd McLellan.

Kralji bodo končnico v ponedeljek začeli na terenu Edmontona, ki ga je McLellan vodil med letoma 2015 in 2019.

Anže Kopitar in Dustin Brown v objemu po zadnji tekmi rednega dela lige NHL v karieri 37-letnega Američana Foto: Reuters