Kopitar počival, Kings pred končnico do pete zaporedne zmage

Los Angeles Kings so premagali Seattle in zmagali petič zapored. Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings so se v noči na sredo prvič po letu 2018 uvrstili v končnico. Na predzadnjem dvoboju rednega dela sezone so dan pozneje s 5:3 premagali Seattle Kraken.

Na začetku druge tretjine se je Los Angeles znašel v zaostanku z 0:2. Nadaljevanje je bilo boljše. Po dveh delih igre je bilo že 3:3, v zadnji tretjini pa so Kralji prišli do zmage z dvema goloma (5:3). Tako so tretjič v sezoni (na štirih tekmah) premagali Seattle. Pet zmag zapored je zagotovo dobra popotnica pred končnico, ki se začenja naslednji teden.

5 wins in a row if you're into that sorta thing.@GEICO | #BundlingMadeEasy pic.twitter.com/G9CGbyUqtd — x - LA Kings (@LAKings) April 28, 2022

Lias Andersson je s prvim golom v sezoni Kingse povedel v vodstvo s 4:3. Zadeli so še Gabriel Vilardi, Phillip Danault, Trevor Moore in Andreas Athanasioiu. Jonathan Quick pa je imel 36 obramb.

Trener Kingsov je lahko spočil nekaj svojih ključnih igralcev. Tako ni igral Anže Kopitar, ki je v tej sezoni dal 19 gol in ima 47 asistenc, ter Adrian Kempe, ki je s 34 goli prvi strelec ekipe.

V torek so postali znani vsi udeleženci končnice, ob Los Angeles Kings sta si konferenčni četrtfinale kot zadnja priigrala Nashville Predators in Dallas Stars. Anže Kopitar in soigralci se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Edmonton Oilers.

Redni del sezone Kings v noči na petek končujejo s tekmo proti Vancouver Canucks

Kdo je v končnici? Vzhod: Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals.

Zahod: Colorado Avalanche, Minnesota Wild, St. Louis Blues, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, Nashville Predats, Dallas Stars.

