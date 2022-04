Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci Los Angeles Kings so se po torkovi zmagi Dallas Stars nad Vegas Golden Knights prvič po sezoni 2017/18 uvrstili v končnico. Njihova prva ovira bo Edmonton Oilers, proti katerim Kopitar v končnici ni igral še nikoli. Za kapetana Kraljev, ki igra že 16. NHL sezono, bo to sedma končnica, tisto leta 2011 je moral izpustiti zaradi poškodbe gležnja. Za LA Kings pa bo to 31. končnica v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Dvakratni prvaki lige NHL Los Angeles Kings bodo po štirih letih znova okusili igranje v končnici, za katero so se zadnje tri sezone neuspešno borili. Do konca rednega dela sezone jih čakata še dva obračuna, a že zdaj je jasno, da bodo v konferenčnem četrtfinalu palice prekrižali z Edmonton Oilers. To bo 31. končnica lige NHL kalifornijskega kolektiva.

To bo osmo srečanje LA Kings in Edmontona v končnici. Šest serij je dobila kanadska ekipa. Foto: Guliverimage Ekipi sebosta v končnici srečali osmič, zadnjič sta se leta 1992, šest serij do zdaj je pripadlo Kanadčanom, ki imajo prednost domačega terena. Moštvi sta se aprila srečali dvakrat, obakrat je tesno zmagal Edmonton, enkrat po kazenskih strelih.

Slovenski as Anže Kopitar, ki že vrsto let opravlja vlogo kapetana, bo v 16. sezoni lige NHL še sedmič zaigral v končnici. Kralji so se od njegovega prihoda vanjo uvrstili osemkrat, a jo je moral Gorenjec v sezoni 2010/11 zaradi poškodbe gležnja (zlomil si je mečnico desne noge nad gležnjem in strgal vez v gležnju) izpustiti. Poglejmo, kako daleč v izločilnih bojih je kalifornijsko moštvo prišlo, odkar njegov dres nosi Kopitar.

Sezona 2009/10 - izpad v konferenčnem četrtfinalu

Kopitar je v končnici NHL prvič igral leta 2010, ko so jih v prvem krogu izločili člani Vancouvra. Foto: Guliverimage

Kopitar se je na prvo končnico v ligi NHL načakal. Prve tri sezone jo je spremljal kot zunanji opazovalec, v sezoni 2009/10 pa so se kralji vendarle uvrstili v konferenčni četrtfinale. Njihovo pot so v prvem krogu končali hokejisti Vancouver Canucks, ki so napredovali s 4:2 v zmagah.

Sezona 2010/11 - izpad v konferenčnem četrtfinalu

Končnico sezone 2010/11 je Kopitar zaradi poškodbe gležnja spremljal od daleč. Foto: Guliverimage

Že naslednjo sezono so bili Kralji znova v končnici, a tokrat jim Kopitar zaradi poškodbe gležnja v njej ni mogel pomagati. Tudi takrat se je njihova sezona po koncu rednega dela hitro končala. S 4:2 v zmagah so jih v konferenčnem četrtfinalu izločili San Jose Sharks.

Sezona 2011/12 - prvaki lige NHL

Stanleyjev pokal prvič. Foto: Reuters

Sledila je zgodovinska končnica kalifornijske franšize. Kralji so najprej v prvem krogu s 4:1 v zmagah odpravili Vancouver, nato s 4:0 pometli s St. Louis Blues, v konferenčnem finalu s 4:1 izločili še Arizona Coyotes in se uvrstili v veliki finale. V tem jih je pričakal New Jersey Devils, a tudi Hudiči tisto sezono niso imeli recepta, kako zaustaviti Kralje na poti do glavne nagrade. Četa Darryla Sutterja je Devilse premagala s 4:2 v seriji in osvojila prvi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize. Kopitar je do njega pomagal z 20 točkami na 20 tekmah končnice.

Sezona 2012/13 - izpad v konferenčnem finalu

Leta 2013 jih je v konferenčnem finalu zaustavil poznejši prvak Chicago. Foto: Guliverimage

Po zmagovitem tekmovalnem obdobju so se hokejisti iz mesta angelov četrtič zapored uvrstili v končnico. V prvem krogu so s 4:2 v zmagah premagali St. Louis Blues, v drugem po hudem boju in odločilni sedmi tekmi strli San Jose Sharks. V konferenčnem finalu jih je pričakal poznejši prvak Chicago Blackhawks, ki jim je s 4:1 v zmagah preprečil, da bi v finalu branili naslov.

Sezona 2013/14 - prvaki lige NHL

Stanleyjev pokal drugič. Foto: Guliverimage Peta zaporedna končnica Kraljev se je začela izjemno slabo. Po treh porazih proti prvemu tekmecu San Jose Sharks jim je voda močno lila v grla, le redkokdo je verjel v velik preobrat. Pa jim je uspelo. Postali so šele četrta ekipa v zgodovini, ki se je po zaostanku z 0:3 vrnila s štirimi zmagami in napredovala. Tudi nadaljevanje je bilo dramatično. V drugem krogu so proti kalifornijskim rivalom Anaheim Ducks vodili z 2:0 v zmagah, nato pa tekmecu dopustili, da je povedel s 3:2. Uspeli so izenačiti, na odločilni sedmi tekmi pa vknjižili suvereno zmago in še tretjič zapored zaigrali v konferenčnem finalu.

V ponovitvi pretekle sezone so se spet srečali s Chicagom, povedli s 3:1 v zmagah, na koncu pa znova potrebovali sedem tekem za napredovanje v veliki finale. V tem jim je nasproti stal New York Rangers, ki je po sicer zelo tesnih tekmah padel s 4:1 v zmagah. To je bil drugi in zadnji Stanleyjev pokal za Los Angeles Kings.

Sezona 2015/16 - izpad v konferenčnem četrtfinalu

Leta 2016 jih je v prvem krogu znova izločil San Jose Sharks. Foto: Guliverimage

Po novi zmagoviti sezoni so ostali brez končnice in jo znova dočakali leta 2016, ko prav dolgo v njej niso vztrajali. Že po petih tekmah konferenčnega četrtfinala se je sezona zanje končala. S 4:1 v zmagah jih je izločil San Jose Sharks.

Sezona 2017/18 - izpad v konferenčnem četrtfinalu

Ko so Kralji leta 2018 zadnjič igrali v končnici, jih je na prvi stopnički izločil novinec iz Vegasa. Foto: Guliverimage/Getty Images

Še hitreje se je pot LA Kings v končnici za Kralje končala v zadnjem nastopu leta 2018, takrat jih je s 4:0 pometel takratni novinec v tekmovanju Vegas Golden Knights, ki je šel vse do finala, v katerem ga je zaustavil prvak Washington.