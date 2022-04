Kopitarjevi se v vlogi gledalcev lahko uvrstijo v končnico

Moštva v ligi NHL se bližajo koncu rednega dela sezone. Torek prinaša pester spored, na delu bo kar 26 moštev, med katerimi ni Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki pa se kljub temu lahko uvrstijo v končnico. Kalifornijci pogledujejo predvsem proti obračunu Dallas Stars in Vegas Golden Knights. Če bo Vegas izgubil, ne glede na to, ali po rednem delu tekme ali po podaljšku/kazenskih strelih, si bodo Kralji danes že zagotovili končnico. V tej so zadnjič igrali v sezoni 2017/18.

Če je vseh osem moštev vzhodne konference, ki so si zagotovila igranje v konferenčnem četrtfinalu, znanih že lep čas, pa so na zahodu na voljo še tri vstopnice. Zanje se potegujejo Los Angeles Kings, Nashville Predators, Dallas Stars in Vegas Golden Knights.

Že danes lahko razdelijo vse tri, in sicer Kraljem, Nashvillu in Dallasu, medtem ko se Vegas danes še ne more uvrstiti v končnico. Moštvo Anžeta Kopitarja bo torkov razplet spremljalo ob ledenih ploskvah, saj danes na urniku nima tekme. Kralji bodo pogledovali proti obračunu neposrednih tekmecev za končnico Dallasa in Vegasa. Če bo prvi premagal ekipo iz prestolnice igralništva, bodo Kopitar in soigralci že v končnici. V tej so zadnjič igrali pred štirimi leti.

Kdo je že v končnici? Vzhod: Florida Panthers, Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs, New York Rangers, Tampa Bay Lightning, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins in Washington Capitals.

Zahod: Colorado Avalanche, Minnesota Wild, St. Louis Blues, Calgary Flames, Edmonton Oilers.

Liga NHL, 26. april Boston Bruins - Florida Panthers

New York Rangers - Carolina Hurricanes

Ottawa Senators - New Jersey Devils

Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers

Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets

Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings

Washington Capitals - New York Islanders

Minnesota Wild - Arizona Coyotes

Nashville Predators - Calgary Flames

Dallas Stars - Vegas Golden Knights

Colorado Avalanche - St. Louis Blues

Vancouver Canucks - Seattle Kraken

San Jose Sharks - Anaheim Ducks

