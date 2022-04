Anže Kopitar in LA King še enkrat z mestnimi tekmeci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se nadaljuje lov za končnico, no, vsaj na zahodu, saj je v vzhodni konferenci osmerica udeležencev "play-offa" že potrjena. Tam imajo Washington Capitals, osmi na lestvici, že neulovljivih 19 točk prednosti pred NY Islanders, ti pa so danes že izgubili tekmo v Buffalu. LA Kings z Anžetom Kopitarjem so trenutno na varnem šestem mestu, v nedeljo zgodaj zjutraj po slovenskem času pa se bodo pomerili z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks.