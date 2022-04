Umrl legendarni član Canadiens v NHL Guy Lafleur

Novico o smrti 70-letnega napadalca je sporočila njegova družina, sožalje pa so izrazili nekdanji soigralci, tekmeci ter številni drugi zvezdniki lige NHL. Odzval se je tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki je Lafleurja označil kot "edinstvenega hokejista, ki mu na ledu ni bilo enakega". Klub je na družbenih omrežjih zapisal: "Celotna franšiza Montreal Canadiens žaluje za velikanom hokeja."

Lafleur je v dresu Canadiens dosegel 518 golov in 728 podaj. Za kanadsko moštvo je igral med letoma 1971 in 1985, ko se je nepričakovani upokojil. Tri leta kasneje se je vrnil in igral še v dresu New York Rangers ter Quebec City Nordiques.

Na večni lestvici strelcev je Lafleur 29. po doseženih točkah s 1353, ter 27. po doseženih zadetkih (560). Izjemni napadalec je šestkrat zapored sezono končal z več kot 50 doseženimi zadetki. Trikrat je bil najboljši po številu točk v sezoni lige NHL, dvakrat pa je bil tudi najkoristnejši igralec rednega dela sezone. Naslova se je s Canadiens veselil v sezonah 1972/73, ter štirikrat zapovrstjo od 1975/76 naprej.

Ta teden je sicer umrl še en legendarni hokejist, Kanadčan Mike Bossy, ki je v osemdesetih letih osvojil štiri naslove z New York Islanders.