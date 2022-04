Hokejisti Los Angeles Kings so na zadnji tekmi rednega dela v Vancouvru zapravili vodstvo z 2:0 in izgubili po podaljšku (2:3). Poraz za Anžeta Kopitarja, ki je podal za 2:0, in soigralce ni bil usoden, saj so si končnico zagotovili že pred dnevi. Kopitar je še 14. od 16. sezon rednega dela lige NHL končal na prvem mestu po točkah med Kralji. Ti bodo v končnici zaigrali prvič po letu 2018, v prvem krogu jih čaka Edmonton Oilers. Po končnici bo kariero končal dolgoletni član LA Kings Dustin Brown, s katerim je ves čas igral Anže Kopitar in od njega tudi prevzel kapetansko vlogo.

Kralji so dvoboj sicer bolje začeli in po prvi tretjini brez zadetkov v drugi povedli z 2:0, ko je najprej zadel Gabriel Vilardi, tri minute zatem pa na 2:0 zvišal Adrian Kempe, ki mu je asistiral Anže Kopitar. Domači so se vrnili v tretji tretjini, z zadetkom Brocka Boeserja so rezultat znižali, dobrih pet minut pred koncem rednega dela pa je Alex Chiasson izenačil in izsilil podaljšek, v tem je z drugim zadetkom na tekmi za zmago Vancouvra poskrbel Boeser.

V ponedeljek začetek končnice proti Edmontonu Kralji se bodo za napredovanje v konferenčni polfinale pomerili z Edmontonom. Foto: Guliverimage

Kljub porazu pa hokejisti iz Kalifornije sezone še ne bodo končali. Že dve tekmi pred koncem rednega dela je bilo namreč jasno, da so si prvič po sezoni 2017/18 zagotovili izločilne boje. V konferenčnem četrtfinalu se bodo merili s pacifiškim tekmecem Edmonton Oilers, ki bo imel prednost domačega terena. Ekipi sta se v končnici do zdaj srečali osemkrat, zadnjič leta 1992, šestkrat so bili uspešni Kanadčani.

To bo 31. končnica v klubski zgodovini Kraljev, osma, odkar se jim je pridružil Kopitar, ki je tisto leta 2011 zaradi poškodbe gležnja spremljal kot gledalec. Največja uspeha so vknjižili leta 2012 in 2014, ko so postali prvaki tekmovanja.

Kopitar 14. sezono na vrhu točkovne lestvice Kraljev Anže Kopitar je še 14. sezono (od 16.) točkovno najbolj učinkovit igralec LA Kings. Foto: Reuters 34-letni Kopitar je še 14. sezono (od 16.) končal na prvem mestu po točkah med Kralji. Na 81 tekmah je zbral 67 točk, 19 zadetkov in 48 podaj. Je tudi prvi asistent svojega moštva. Na drugem mestu je s 54 točkami na 78 obračunih prvi strelec kluba (39) Adrian Kempe.

Dustin Brown bo obesil drsalke na klin Dustin Brown in Anže Kopitar sta bila soigralca kar 16 sezon. Američan je črko C na dresu nosil med letom 2008 in 2016, od tedaj Kralje kot kapetan vodi Slovenec. Foto: Guliverimage/Getty Images Po koncu končnice bo bogato NHL-kariero končal zaščitni znak LA Kings zadnjih dveh desetletij Dustin Brown. 37-letnik igra 18. sezono najmočnejše hokejske lige, vse v dresu Kraljev. Te je kot kapetan vodil osem let (2008−2016), v tem času je kalifornijska franšiza osvojila oba Stanleyjeva pokala (2012, 2014). 16 sezon je z njim igral tudi slovenski as Kopitar, s katerim sta tvorila udarni napadalni tandem. Kopitar je od Američana leta 2016 prevzel kapetansko vlogo. Browna so Kralji na naboru leta 2003 izbrali kot 13. Odigral je 1.296 tekem rednega dela in dosegel 712 točk (325 zadetkov, 387 asistenc), kar ga uvršča na prvo mesto franšize po odigranih tekmah, na šesto v golih, na sedmo v točkah in na osmo v asistencah.

Boston s petardo, tekmeci Kopitarjevih strli San Jose Patrice Bergeron je k zanesljivi zmagi Boston Bruins prispeval tri gole in asistenco. Foto: Reuters

Najvišjo zmago večera so vknjižili člani Bostona, ki so s petardo odpravili Buffalo, v polju je blestel Patrice Bergeron (hat-trick, asistenca), med vratnicama pa Linus Ullmark (zaustavil je vseh 37 strelov).

Visoke zmage se je veselilo tudi vodilno moštvo tekmovanja Florida Panthers (122 točk), ki je s 4:0 odpravilo Ottawo, Spencer Knight je zbral 27 obramb in zaklenil vrata. Tudi New York Islanders so slavili s štirimi goli razlike, Washington, ki ne more računati na poškodovanega kapetana Aleksandra Ovečkina, so premagali s 5:1.

Vodilni kolektiv zahodne konference Colorado Avalanche je po kazenskih strelih izgubil z Nashvillom, v derbiju zahoda je Minnesota po podaljšku strla Calgary, nasprotnik Kraljev v končnici − Edmonton − pa je po podaljšku premagal San Jose Sharks.

Liga NHL, 28. april: Vancouver Canucks : Los Angeles Kings 3:2* - po podaljšku

(Anže Kopitar je ob porazu igral dobrih 20 minut in pol, dvakrat streljal na gol tekmeca, blokiral en strel, podal za vodstvo 2:0.)



Boston Bruins : Buffalo Sabres 5:0 Carolina Hurricanes : New Jersey Devils 6:3 Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning 5:2 New York Islanders : Washington Capitals 5:1 Ottawa Senators : Florida Panthers 0:4 Minnesota Wild : Calgary Flames 3:2* - po podaljšku Colorado Avalanche : Nashville Predators 4:5** - po kazenskih strelih Edmonton Oilers : San Jose Sharks 5:4* - po podaljšku

Lestvica:

