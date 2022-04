Za 34-letnim Slovencem je redni del 16. sezone lige NHL, po katerem je še 14. na vrhu točkovne lestvice svojega moštva. Le v svoji premierni sezoni in sezoni 2016/17 ni zbral največ točk.

S soigralci bo po letu 2018 znova nastopil v končnici, v to so se Kralji, odkar igra zanje Anže Kopitar, uvrstili osemkrat, sam pa je v izločilnih bojih tekmoval sedemkrat, saj jo je leta 2011 zaradi poškodbe gležnja spremljal kot gledalec. A še preden Kopitar začne končnico proti Edmonton OIlers, smo se ustavili pri njegovih številkah sezone.

V tej je izpustil le eno tekmo, in sicer predzadnjo, ko je na gostovanju pri novincu iz Seattla dogajanje spremljal ob ledu. Na 81 tekmah je vknjižil 67 točk, 19 zadetkov in 48 asistenc, tako da je tudi prvi asistent kluba. Na drugem mestu je s 54 točkami, od tega 35 goli prvi strelec Adrian Kempe, tretji pa Phillip Danault, ki se je v prvi sezoni v dresu kalifornijskega kluba odlično znašel, na 79 obračunih se je podpisal pod 51 točk, 27 zadetkov in 24 asistenc.

Lahko postane Kralj z največ odigranimi tekmami

Kopitar se že lep čas druži z legendarnimi imeni tega kluba in jih iz sezone v sezono prehiteva, tudi zadnja ni bila izjema. Slovenec je eden od petih oklepnikov, ki so za Kralje odigrali vsaj tisoč tekem, Kopitar je že pri 1.210 tekmah rednega dela, pred njim je le še Dustin Brown (1.296), ki je včeraj napovedal konec kariere, tako da ga Slovenec v prihodnjih dveh sezonah, če ne bo sprememb in poškodb, lahko prehiti in postane hokejist z največ odigranimi obračuni v dresu LA Kings.

S 365 zadetki je Gorenjec na četrtem mestu večne lestvice Kraljev, največ, 557, jih je dosegel Luc Robitaille. V kategoriji asistenc (702) je Kopitar na drugem mestu v tej sezoni prehitel legendarnega Waynea Gretzkyja, po številu točk (1.067) je na četrtem mestu franšize, le še dve za tretjim Daveom Taylorjem.

Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je z 61 goli na drugem mestu vseh časov LA Kings prehitel Marcela Dionna, pred njim je s 73 le še Robitaille.