Slovenci za konec priprav premagali še Francoze

Pripravljalna tekma, Bled Sobota, 30. april

Slovenija : Francija 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 Gregorc (Simšič, 9.), 2:0 Čimžar (14.)

Postava Slovenije: Krošelj, Us; Gregorc, Robar, Verlič Tičar, Urbas; Podlipnik, Magovac, Pance, Čimžar, Ograjenšek; Štebih, Logar, Tomaževič, Maver, Koblar; Crnovič, Urukalo, Simšič, Zajc, Tomaževič, Šturm.

Postava Francije: Buysse, Papillon; Auvitu, Boscq, Bougro, K. Bozon, T. Bozon, Chakiachvili, Claireux, Crinon, Fabre, Farnier, Fleury, Gallet, Leclerc,Llorca, Perret, Ritz, Thiry, Treille, Valier.



Fotogalerija s tekme na Bledu (Matic Klanšek Velej/Sportida):

Slovenski hokejisti počasi končujejo priprave na domače svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med torkom in nedeljo (8. maj) potekalo v Ljubljani in na katerem bo vrnitev med elito edini cilj varovancev selektorja Matjaža Kopitarja.

Ta je danes iskal še zadnje pripravljalne odgovore na prijateljski tekmi s Francozi, nesojenimi udeleženci tivolskega svetovnega prvenstva. Ti bi morali skupaj z Avstrijci prihodnji teden tekmovati na SP v Tivoliju, a bodo nastopali med elito. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je namreč zaradi vojne v Ukrajini s prepovedjo nastopanja kaznovala članici elite Rusijo in Belorusijo in posledično zaradi pogodbenih obveznosti z marketinško agencijo najvišje rangirani iz slovenskega prvenstva Francijo in Avstrijo preselila v elitno divizijo.

Blaž Gregorc je načel francosko mrežo. Foto: Peter Podobnik/Sportida To je še bil drugi obračun risov v dveh dneh s članico najkakovostnejšega razreda, v četrtek so Slovenci v gosteh premagali Italijane (2:1), ki so včeraj gostili še Francoze in jih strli z 1:0. Kopitar proti Italijanom še ni računal na nosilce "nemškega" napada iz Bremerhavna Jana Urbasa, Miho Verliča in Žigo Jegliča, ki so se pripravam zaradi četrtfinala – Jeglič je v tem zaradi poškodbe izpustil štiri od petih tekem – danes pa sta prva dva bila v postavi. Ob njima je zaigral Rok Tičar. Prav tako prvič na pripravljalni tekmi pa je branil v zadnjih letih prvi vratar Gašper Krošelj. Ob Jegliču je manjkal še en pomemben člen slovenskega napada Robert Sabolič.

Slovenci so bili v uvodu prve tretjine boljši nasprotnik, tudi po zaslugi dveh kazni na nasprotni strani, ki pa ju risi niso kronali z zadetkom. Je pa ta prišel malo po izteku druge francoske kazni, ko je Nik Simšič zaposlil Blaža Gregorca, ta pa premagal Henrija Corentina Buysseja. V 14. minuti se je na semaforju izpisalo 2:0, gostujoči vratar si je privoščil napako, kar je izkoristil Tadej Čimžar, zadel v prazen gol in postavil izid uvodnega dela. Francozi so se ob koncu tega bolj razživeli, a je Krošelj nekaj njihov poskusov zaustavil.

Francozi so imeli v začetku druge tretjine štiri minute igralca več in gostitelje stisnili pred Krošljev gol, a je obramba zdržala. Tudi v nadaljevanju so imeli galski petelini pobudo, slovenski vratar je imel veliko več dela kot na drugi Buysse, proti kateremu sta še najnevarneje zapretila Miha Verlič in Miha Logar, a se zezultat v tej tretjini ni spremeni, Slovenci so tako tudi po 40.minutah vodili z 2:0.

Kopitar je v napadu poskušal različne kombinacije, po 40. minutah je srečanje končal Urbas, zaigral pa je Anže Kuralt. Slovenci so bili še najbolj nevarni ob številčni prednosti, a se gostujoča mreža ni zatresla. Tudi na drugi strani je Krošelj svoje delo opravljal suvereno in zaklenil svoja vrata.

Po tekmi bo nekoliko bolj jasno, kdo bi lahko ostal brez mesta v ekipi za prvenstvo oziroma bo nanj čakal v nizkem štartu, saj slovenski štab za uvod najverjetneje ne bo prijavil maksimalnega mogočega števila hokejistov, pač pa iz previdnosti (covid-19, poškodbe) pustil kakšno mesto še odprto za pomembnejši zadnji tekmi z Madžarsko in Južno Korejo.

Štiri tekme, tri zmage

Slovenci so v pripravah na prvih štirih tekmah pretekli teden s 3:0 premagali Madžarsko in Romunijo, s katerima se bodo srečali tudi na SP, po podaljšku izgubili z Japonci, v četrtek pa tesno premagali Italijo.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v torek ob 19. uri proti Litvi. Z njo so na SP zadnjič igrali leta 2019 v Kazahstanu, ko so jo premagali z 9:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenci v torek začenjajo proti Litovcem

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri se bodo pomerili z Litvo, s katero so se na prvenstvu srečali na zadnji tekmi zadnjega svetovnega prvenstva leta 2019 v Kazahstanu in jo odpravili z 9:0. Z Litovci so se pomerili tudi v olimpijskih predkvalifikacijah 2020 in jih odpravili z 12:2.

Dan pozneje bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito, ki je edini cilj naše reprezentance.

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.−8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

