Slovenci izgubili z Japonci

Slovenska hokejska reprezentanca bo ta teden v pripravah na svetovno prvenstvo divizije I, skupina A, ki bo med 3. in 8. majem v ljubljanskem Tivoliju, odigrala tri pripravljalne tekme.

Prvo je odkljukala že v torek, ko je bila v Szekesfehervarju s 3:0 boljša od Madžarske, drugo pa danes, ko se je v Hamuliakovem pomerila z Japonsko in izgubila v podaljšku (3:4).

Japonci so povedli v 12. minuti, a so Slovenci z dvema hitrima zadetkoma Tadeja Čimžarja in Gregorja Koblarja v 18. minuti povedli in na odmor odšli s tesnim vodstvom (2:1). To so v začetku drugega dela po golu Matica Podlipnika zvišali na +2, a so trdoživi Azijci že v isti minuti znižali, ob koncu druge tretjine pa izenačili. Zadetka v tretji tretjini ni bilo, tako da je sledil podaljšek, v njem pa gol Japoncev in zmaga.

V petek še tekma z Romuni

V petek se bodo Slovenci na istem prizorišču pomerili še z Romuni. Medtem ko bodo Japonci v prihodnjih dneh začeli SP tretjega razreda (divizija I, skupina B) na Poljskem, bodo Romuni igrali na prvenstvu v Tivoliju. Na tem bodo sodelovale še Madžarska, Južna Koreja in Litva.

Četa Matjaža Kopitarja se bo po petkovem srečanju vrnila v domovino. V zadnjem tednu priprav na SP jo čakata še dve tekmi z nasprotnikoma, ki bosta igrala med elito. V četrtek (28. april) se bo v Pontebbi pomerila z Italijo, v soboto (30. aprila) pa na Bledu še s Francijo.

Predviden razpored prijateljskih tekem: Četrtek, 21. april (Hamuliakovo)

Slovenija : Japonska 3:4* (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) - po podaljšku

Ekipa, ki je odpotovala na prve pripravljalne tekme Vratarji: Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Luka Kolin (HK SŽ Olimpija) Branilci: Aljoša Crnovič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Blaž Gregorc (Augsbuger Panther, DEL), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga), Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Čosić (Nyköpings SK J20) Napadalci: Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Kapel (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Luka Maver (American International College, NCAA), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič, Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm (vsi HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL)

Predviden razpored prijateljskih tekem: Petek, 22. appril (Hamuliakovo)

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 28. april (Pontebba)

19.00 Italija - Slovenija Sobota, 30. april (Bled)

18.00 Slovenija - Francija