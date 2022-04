"Nikakor nisem pričakoval takšne sezone. Ko sem se odločil, da bom končal profesionalni hokej, sem bil trdno odločen, da je to to. Ne vem, kaj je bilo letos, da se je v meni spet pojavila želja po profesionalizmu. Najprej Olimpija, zdaj še reprezentanca. Vesel sem, da bom sezono končal na ta način, z domačim prvenstvom," pravi 39-letni hokejski branilec Mitja Robar, ki se je po vrnitvi v klubski profesionalizem vrnil še v reprezentanco, pred katero je domače svetovno prvenstvo.

Za prekaljenim hokejskim branilcem Mitjo Robarjem je nepričakovano tekmovalno obdobje. Po sezoni 2018/19, v kateri je pomagal propadajočemu kolektivu Medveščaka v ligi EBEL, se je posvetil zadolžitvam druge kariere, predsedovanju HDK Maribor, menedžerskemu, agentskemu delu, stik z igranjem hokeja pa je v Mariboru ohranjal na amaterski ravni.

Pred meseci se je zgodba zasukala, po seriji poškodb pri Olimpiji se je vrnil na profesionalno sceno, z Ljubljančani zaigral v končnici ICEHL, nato pa prejel še povabilo selektorja reprezentance Matjaža Kopitarja za vrnitev med rise, s katerimi bo maja nastopil na domačem svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Tivoliju.

"Moral bi res dobro premisliti. Da, dolgo je že," je odgovoril na vprašanje, ali se spomni svoje zadnje tekme na svetovnem prvenstvu. Bilo je maja 2017, ko so Slovenci v Parizu še zadnjič igrali med elito, lov na katero bodo začeli čez dobra dva tedna.

39-letnik je bil del izbrane vrste še leta 2018, ko je še drugič doživel olimpijske igre, nato pa se je reprezentančna zgodba zanj prekinila za štiri leta.

"Vprašal me je, ali si želim, ali sem mentalno pripravljen, da še podaljšam sezono. Brez kolebanja sem rekel, da sem," pravi o klicu Matjaža Kopitarja in vrnitvi v reprezentanco, v kateri je z 39. leti najstarejši med igralci. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob selektorjevem klicu ni kolebal

"Nikakor nisem pričakoval takšne sezone. Ko sem se odločil, da bom končal profesionalni hokej, sem bil trdno odločen, da je to to. Dolgo časa sem živel mirno, brez profesionalizma. Sicer sem bil še naprej vpet v hokej, precej aktiven, a povsem amatersko. Ne vem, kaj je bilo letos, da se je v meni spet pojavila želja po profesionalizmu. Vesel sem bil, da mi je po spletu okoliščin Mitja Šivic ponudil priložnost. Sprva sem mislil, da bo šlo pri Olimpiji res le za en mesec, a se je nekako podaljšalo. Zdaj še na reprezentanco. Želel sem si še enkrat izkusiti reprezentančno slačilnico, te občutke na ledu, na klopi, in to pred domačimi gledalci. Ko sem prejel Matjažev klic, sem bil takoj za. Vprašal me je, ali si želim, ali sem mentalno pripravljen, da še podaljšam sezono. Brez kolebanja sem rekel, da sem. Srečen sem, da bom lahko sezono končal na tak način. Kaj je lepšega kot prvenstvo pred domačimi gledalci," o vrnitvi v profesionalizem razmišlja Štajerec, zadovoljen s svojo pripravljenostjo.

"Ta je, kot mora biti. Že v Ljubljani je bila. Morda na začetku res še ni bila povsem na želeni ravni, sem pa skozi vse tekme prišel na pravo raven. Počutim se dobro, tako v smislu fizične priprave kot na ledu. Včasih imam občutek, kot da ne bi imel kratkega premora. No, morda je to moje subjektivno mnenje. Pri vsem tem mi je pomagalo, da sem bil v hokejskem smislu v Mariboru ves čas prisoten, nisem izgubil toliko občutka na ledu, po drugi strani pa sem tudi v normalnem življenju rad aktiven, tako da je bilo tudi z vidika fizične priprave lažje," razlaga Robar, ki bo na prvenstvu sestavljal po letih zelo izkušeno obrambo.

Konec novembra se je pridružil Olimpiji in ostal do konca sezone – Ljubljančani so jo končali v četrtfinalu ICEHL in z naslovom državnega prvaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Na prvih dveh tekmah bo treba stvari postaviti na svoje mesto"

Slovenci bodo po selitvi Francije in Avstrije (za zeleno mizo) iz slovenske skupine v elito izraziti favoriti za zmago in napredovanje med reprezentančno smetano.

Prvenstvo v Tivoliju bodo začeli proti Litvi, nadaljevali proti Romuniji in Madžarski, končali pa s tekmo proti Južni Koreji. Zadnja tekmeca tivolskega turnirja bosta na papirju najzahtevnejša.

"Smo favoriti. Od tega ne smemo bežati," pravi pred prvenstvom, ki ga bodo Slovenci odprli 3. maja proti Litvi. Foto: Grega Valančič/Sportida "Z Avstrijci imamo že tradicionalno tekmovalnost, ki sem jo tudi sam velikokrat izkusil. Škoda, da tega ne bo. A kljub temu bo treba biti pravi že na prvih dveh tekmah. To sta reprezentanci, ki ju moramo brez pardona premagati. Verjamem, da bomo pripravljeni že od prvega dne. Ti tekmi je treba vzeti kot resno predpripravo na zadnji dve tekmi z Madžari in Korejo. Morali bomo igrati na sto odstotkih in ne dopustiti nobenega presenečenja. Takoj bo treba postaviti stvari na svoje mesto. Res je, da dveh zelo kakovostnih nasprotnikov ne bo. Menim pa, da bo za domače gledalce čar tudi to, da bodo, če ne bo poškodb ali podobnega, po kar nekaj časa lahko spremljali močno Slovenijo. Tu so oziroma pridejo vsi igralci iz tujine, z izjemo Anžeta Kopitarja, za katerega se še ne ve, kako bo s končnico v NHL," pravi najstarejši vabljeni ris, ki se dobro zaveda odgovornosti na domačem terenu.

Slovensko zasedbo, ki je priprave začela na Bledu, v torek čaka prva pripravljalna tekma na Madžarskem. Foto: Grega Valančič/Sportida "Smo favoriti. Od tega ne smemo bežati. Našo reprezentanco je vedno krasila borbenost, nepopustljivost. Verjamem, da bomo nagradili navijače, ki nas bodo prišli spodbujat. Upam, da pridejo v čim večjem številu, saj se šport igra za navijače, in da skupaj uspešno končamo sezono," dodaja Robar, ki bo z odgovorom na to, ali bo kariero še podaljšal, še počakal: "Raje ne bom nič rekel, da ne bom še kakšnega zarečenega kruha pojedel. Sem pa na koncu klubske sezone čutil utrujenost, pa ne toliko fizično kot psihično, ko pridejo za teboj vse stvari. Zdaj bom užival slab mesec priprav in svetovnega prvenstva, potem pa bomo videli, kaj se bo poleti zgodilo."

V torek prva pripravljalna tekma

Slovenci se na prvenstvo pripravljajo na Bledu, ta teden jih čakajo tri pripravljalne tekme, prva že v torek z Madžari (na Madžarskem), v četrtek se bodo merili z Japonci, v petek pa z Romuni (obe tekmi na Slovaškem).