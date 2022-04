"Slovenski" Bremerhaven dobil še en boj za biti ali ne biti

Miha Verlič, Jan Urbas in soigralci Fischtown Pinguins so po zaostanku z 0:2 v zmagah serijo izenačili na 2:2 in izsilili odločilno peto tekmo.

Hokejisti Fischtown Pinguins, katerega člani so Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, so dobili še en dvoboj za biti ali ne biti. Na četrti četrtfinalni tekmi nemškega prvenstva so Wolfsburg v podaljšku premagali s 3:2 in izsilili odločilno peto tekmo, ki bo v ponedeljek. Jeglič je izpustil še tretjo zaporedno srečanje.