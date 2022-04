Klubska sezona hokejskega napadalca Roberta Saboliča se ni odvila tako, kot si je pred vrnitvijo med nemško elito obetal, je pa standardni član reprezentance odločen, da kljub klubskemu razočaranju tekmovalno obdobje konča z uresničenim reprezentančnim ciljem − z uvrstitvijo v elitno divizijo. Vstopnico zanjo bo z rojaki, s katerimi so favoriti domačega svetovnega prvenstva, lovil med 3. in 8. majem v ljubljanskem Tivoliju.

Robert Sabolič se je osem let za tem, ko je prvič spoznal najkakovostnejšo nemško hokejsko ligo, poleti spet vrnil v Nemčijo. A tokratna nemška izkušnja se je končala povsem drugače kot tista, ko je bil v letih 2013 in 2014 član Ingolstadta in z njim nenadejano postal nemški prvak.

V končani sezoni je nosil dres Krefeld Pinguine, ki si je za cilj zadal končnico, a bil daleč od nje. S soigralci so zasedli zadnje mesto med 15. sodelujočimi kolektivi in izpadli v drugo ligo.

"Končalo se je klavrno"

"Za menoj je zelo zahtevno leto. Ni bilo tako, kot sem si zamislil. Malo sem razočaran nad vsem, ne nad svojo igro, ampak nad dogajanjem v klubu, kjer stvari niso bile, kot naj bi bile. Rezultatov ni bilo, imeli smo tudi kar nekaj smole s poškodbami. Po olimpijskem turnirju je šlo strmo navzdol. Poškodovalo se je kar nekaj pomembnih igralcev. Padli smo na zadnje mesto, končalo se je klavrno, a tako pač je," razočaranja nad rezultatskim delom klubske sezone ne skriva 33-letnik, ki je s svojimi predstavami zadovoljen. Klubska sezona se ni izšla po željah, s Krefeldom so izpadli v drugo ligo. Foto: Guliverimage

Težave, poškodbe, padec v drugo ligo

"Vedno je lahko bolje, a ne morem reči, da sem razočaran nad svojo igro. Kar je bilo v moji moči, sem opravil, več nisem zmogel. Žal pa nam ni šlo kot ekipi. Za cilj si vsak zada končnico. Menim, da smo imeli ekipo, ki bi jo lahko dosegla, a bile so določene težave v klubu, pa nato še te poškodbe. Veliko tekem smo odigrali z le štirimi branilci, ki so bili med slabšimi, saj so se nam trije najboljši branilci poškodovali. Tako pač je. V klubu so seveda razočarani, nezadovoljstvo je prisotno tudi med navijači. Ob koncu so sicer že vsi kar sprejeli, da ne bomo obstali. Ni konec sveta. Če se bodo zbrali, se lahko kmalu spet vrnejo," pravi naš sogovornik, ki je pred vrnitvijo v DEL igral v švedski prvi ligi (SHL), švicarski (NL), ligi KHL, češki eliti (Extraligi): "V Nemčiji se igra bolj severnoameriški stil, igra je bolj trda, a to mi ni predstavljalo težave. Je kar močna liga, a če jo primerjam z ligami, v katerih sem igral prej, zaostaja."

Kam ga bo klubska prihodnost ponesla, še ne ve, priznava pa, da si zaradi družine želi biti bližje domu.

"Lačni smo zmag, zdaj še toliko bolj"

Čeprav se je del tekmovalnega obdobja, ki mu daje kruh, zanj končal pred slabima tednoma, pa sezone še ni konec. Sabolič bo z rojaki med 3. in 8. majem igral na domačem svetovnem prvenstvu drugega razreda (divizija I, skupina A), ki bo potekalo v ljubljanskem Tivoliju.

"Zavedamo se, da smo favoriti, vemo, kaj se od nas pričakuje. Tu ne bo izgovorov. Lačni smo zmag, zdaj še toliko bolj, saj kar nekaj časa nismo imeli svetovnega prvenstva," pravi o majskem svetovnem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na SP v Tivoliju bodo igrale Slovenija, Madžarska, Južna Koreja, Romunija in Litva.

Slovenci so po ruski in beloruski izključitvi ter posledični selitvi Francije in Avstrije iz ljubljanske skupine med elito favoriti za napredovanje v najkakovostnejši rang tekmovanja (tja peljeta prvo in drugo mesto). In od tega ne bežijo.

"Zdaj bo ravno obratno kot na olimpijskih kvalifikacijah, ko smo bili najslabše postavljena ekipa. Zavedamo se, da smo favoriti, vemo, kaj se od nas pričakuje. Tu ne bo izgovorov. Lačni smo zmag, zdaj še toliko bolj, saj kar nekaj časa nismo imeli svetovnega prvenstva. Znova igramo pred domačimi gledalci, kar je super, seveda bi bil turnir kakovostnejši s Francijo in Avstrijo, a na to nimamo vpliva, tako se je odločila IIHF, mi pa smo njeno odločitev morali sprejeti. Naredili bomo vse, da se uvrstimo med elito," pa pravi o majski akciji, na kateri bo napredovanje med elito, med katero so zadnjič igrali leta 2017, edini cilj.

Slovenci se na prvenstvo pripravljajo na Bledu. Prihodnji teden bodo odigrali tri pripravljalne tekme, vse v gosteh. Prvo v torek z Madžari. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihodnji teden tri pripravljalne tekme

Slovenska reprezentanca se na prvenstvo pripravlja na Bledu, prihodnji teden bo v gosteh odigrala tri pripravljalne tekme: v torek z Madžari (na Madžarskem), v četrtek z Japonci in v petek z Romuni (obe tekmi na Slovaškem).

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri, se bodo pomerili z Litvo, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest.