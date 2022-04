Urbas postavil piko na i pomembni zmagi, Jeglič poškodovan

Nemški prvoligaš Fischtown Pinguins, katerega člani so trije Slovenci (Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič), je v četrtek za podaljšanje sezone nujno potreboval četrtfinalno zmago nad Wolfsburgom in jo tudi vknjižil. Moštvo iz Bremerhavna je na terenu tekmeca slavilo s 3:1, tako da ostaja v igri za polfinale. Tudi to tekmo je Jeglič izpustil, pomočnik kapetana Urbas pa se je podpisal pod zadetek.

Nemški prvoligaš iz Bremerhavna, pri katerem si kruh služijo trije slovenski reprezentanti, na katere za majsko domače svetovno prvenstvo računa selektor Matjaž Kopitar, je na četrtkovi tekmi za biti ali ne biti le zmagal in ostal v igri za polfinale.

Fischtown Pinguins so se po dveh četrtfinalnih porazih proti Wolfsburgu znašli v nezavidljivem položaju, saj si je tekmec priigral dva zaključna ploščka za napredovanje med najboljše štiri. Prvega bi lahko izkoristil v četrtek doma, a mu to ni uspelo. Jan Urbas, Miha Verlič in soigralci so na gostovanju slavili s 3:1 in klubsko sezono podaljšali vsaj še za eno tekmo. Če bodo v soboto doma zmagali, bo o polfinalistu odločala peta tekma, v nasprotnem primeru bo sezone za slovensko obarvani klub konec.

Medtem ko sta Urbas, ki je postavil končnih 3:1, in Verlič v četrtek igrala, pa je še drugo četrtfinalno srečanje izpustil Žiga Jeglič. Gorenjec jo je skupil na prvi tekmi končnici, ko si je v naletu poškodoval zgornji del telesa.

