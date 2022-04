Slovenci na Bledu začeli najtežji del priprav na SP: Doma ne bo izgovorov

Dobre tri tedne pred začetkom domačega svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A), ki ga bo med 3. in 8. majem gostil ljubljanski Tivoli, je selektor Matjaž Kopitar na uradnem zboru na Bledu zbral glavnino kandidatov za majski nastop, na katerem bodo Slovenci favoriti za eno od prvih dveh mest in napredovanje v elito.

Potem ko je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi pandemije covid-19 dvakrat odpovedala svetovno prvenstvo drugega razreda v Ljubljani, ga bo Tivoli z dvoletnim zamikom le dočakal. A ne v takšni sestavi, kot je bilo predvideno.

IIHF je zaradi ruske invazije na Ukrajino prepovedala nastop med elito Rusom in Belorusom, kot zamenjavi iz "slovenske" skupine potegnila Francijo in Avstrijo, ki sta kot zadnji izpadli iz elite, na prvenstvo v Tivoli (3.–8. maj) pa dodala le eno reprezentanco, Litvo.

V elito bosta napredovali prva in druga reprezentanca, a vprašanje je, kako bo v primeru konca sankcij ruskim in beloruskim športnikom vrnitev omenjenih reševala IIHF – Rusija je še vedno gostiteljica SP elite prihodnje leto.

"V bistvu je to najtežji del priprav, veliko število igralcev je, treba se je dobro organizirati, da ne pride do kakšnih neumnosti." Foto: Grega Valančič/Sportida

Kvartet v Evropi še igra, Tavžlja in Pavlina ne bo, pogled čez lužo

Na svetovnem prvenstvu v Ljubljani bo tako nastopilo le pet reprezentanc, ob gostiteljih še Madžarska, Južna Koreja, Romunija in Litva. Uradne priprave na SP so se danes začele na Bledu.

"Prišla je večina, Bremerhaven (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič, op. a.) in Fehervar (Anže Kuralt, op. a.) še igrata, tako da njih iz Evrope še ni. Med povabljenimi sta bila tudi Andrej Tavželj in Žiga Pavlin, ki sta se opravičila. Tava je izčrpan, mora še sanirati za naslednjo sezono, Žiga podobno. Anže (Kopitar, op. a.) je normalno na seznamu, naskakuje končnico lige NHL, videli pa bomo, kaj ali kako bo. Za zdaj so v končnici, razpored je kar v redu. Če ne bodo, bomo o tem povedali kaj več takrat. Jan Drozg igra za končnico v ligi AHL, redna dela obeh lig se zaključita konec aprila, tako da bomo spremljali in videli, kaj se dogaja. Videli bomo še, kakšno bo stanje pri zdaj vpoklicanih igralcih, spremljamo tudi Jeseničane, ki na srečo še igrajo. Ko bodo končali, se bomo odločili, kako in kaj," je na novinarski konferenci o kadru dejal Matjaž Kopitar, ki je nekaj igralcev na Bledu zbral že pred desetimi dnevi, danes pa z glavnino opravil dopoldanski in popoldanski trening.

Prihodnji teden jih čaka prva pripravljalna tekma. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prihodnji teden prva od petih pripravljalnih tekem

Ta teden bodo preživeli na Bledu, na urniku bodo le treningi, prihodnji pa tudi prva od petih pripravljalnih tekem. "V bistvu je to najtežji del priprav, veliko število igralcev je, treba se je dobro organizirati, da ne pride do kakšnih neumnosti na ledu. Utrujenost bo proti koncu tedna vse večja. Treniramo dvakrat na dan, z izjemo srede. Drugi sklop pa sledi naslednji teden, ko bomo v torek igrali na Madžarskem z Madžari, nato odhajamo na Slovaško, kjer bosta dve prijateljski tekmi z Japonsko in Romunijo, in se vračamo v Slovenijo. Zadnji teden priprav bomo 28. igrali z Italijo v Pontebbi, 30. pa na Bledu s Francijo, nato sledi še prost dan in začetek prvenstva," je načrt priprav opisal selektor.

Mitja Robar se je vrnil v reprezentanco. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nepričakovano sezono bo končal v reprezentanci

Kopitar je med branilce "vrnil" izkušena Andreja Tavžlja in Mitjo Robarja, prvi se je opravičil in bo rise spremljal kot gledalec, drugi, ki se je v tej sezoni vrnil v profesionalni hokej, pa jim bo pomagal na ledu. "Vzel sem si malo premora. Ta sezona je bila nepričakovana. Tega nisem načrtoval, najprej z Olimpijo, potem z reprezentanco. Z veseljem sem se odzval vabilu. Želel sem še enkrat občutiti to 'slačilnico', videti spet te fante. Prvi trening danes je prinesel stare občutke nazaj," je dejal 38-letni Štajerec.

Na seznamu povabljenih je bil tudi 19-letni Bine Mašič, ki pa je poškodovan, tako da na prvenstvu ne bo nastopil. Branilsko vrsto sestavljajo še Aljoša Crnovič, Blaž Gregorc, Aleksandar Magovac, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL) in Nejc Stojan, ki zaradi poškodbe trenutno ne igra za Jesenice. Omeniti velja še, da je branilec Jurij Repe končal kariero.

"Zdaj bodo vloge na turnirju razdeljene malo drugače. Ko smo bili nazadnje skupaj avgusta (olimpijske kvalifikacije, op. a.), nismo bili favoriti in se nam ni 'poklopilo', zdaj smo mi favoriti, igramo doma in ne bo izgovorov," pravi Robert Sabolič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zdaj smo mi favoriti, igramo doma, ne bo izgovorov"

Zasedba v napadu je precej standardna, z vsemi najvidnejšimi členi, velik del je hokejistov Olimpije, nekaj pa tudi mlajših, kot sta Marcel Mahkovec in Matic Török, ki bodo na pripravah občutili članski ustroj.

Med izkušenejšimi je Robert Sabolič, ki se dobro zaveda, da bodo za razliko od olimpijskih kvalifikacij v Oslu z rojaki v Tivoliju favoriti.

"Zdaj bodo vloge na turnirju razdeljene malo drugače. Ko smo bili nazadnje skupaj avgusta (olimpijske kvalifikacije, op. a.), nismo bili favoriti in se nam ni 'poklopilo', zdaj smo mi favoriti, igramo doma in ne bo izgovorov. Vzdušje je super, je pa tudi nekaj novih fantov," pravi Sabolič.

Za uvod z Litvo, za konec z Južno Korejo

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli v torek, 3. maja, ob 19. uri proti Litvi, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest.

Širši seznam kandidatov za SP: Vratarji: Gašper Krošelj (Mlada Boleslav, Češka Extraliga), Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), (Val Usnik - EC-KAC Future Team, Alpska liga; EC KAC - liga ICEHL), Luka Gračnar (Eispiraten Crimmitschau, DEL2); Branilci: Aljoša Crnovič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Blaž Gregorc (Augsbuger Panther, DEL), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga):, Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), (Nejc Stojan - HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga); Napadalci: Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Žiga Jeglič (Fischtown Pinguins, DEL), Rok Kapel (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič , Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm (vsi HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Fischtown Pinguins, DEL), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), (Marcel Mahkovec - Krefelder EV 1981 U23 - DEL3; Matic Török - KooKoo U20 - U20 SM-sarja). Jan Drozg (Grand Rapids Griffins, liga AHL), Anže Kopitar (Los Angeles Kings, liga NHL), Luka Maver (American International College, NCAA) - odvisno od razpleta sezon ()-rezerva

*v oklepaju je klub, za katerega je hokejist nazadnje igral Strokovni štab

Selektor: Matjaž Kopitar

Pomočnik: Gorazd Rekelj

Tomaž Razingar, Dejan Kontrec

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.–8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

Preberite še: