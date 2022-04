Slovenci pripravljalni uvod odprli z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravah na domače svetovno prvenstvo drugega razreda (3.–8. maj v Tivoliju) odigrala prvo pripravljalno srečanje. V Szekesfehervarju je Madžare, s katerimi se bo udarila tudi na domačem SP, premagala s 3:0. V četrtek in petek sledita še dve pripravljalni tekmi, na Slovaškem se bodo pomerili še z Japonsko in Romunijo. V ponedeljek se je klubska sezona končala za Fischtown Pignuins, katerega dres so nosili trije Slovenci, ki jih selektor pričakuje v reprezentanci, Žiga Jeglič je zaradi poškodbe izpustil še četrto zaporedno srečanje.

Dober teden po uradnem zboru slovenske hokejske reprezentance na Bledu je ta odigrala prvo od predvidenih petih pripravljalnih srečanj na svetovno prvenstvo divizije I, skupina A, ki bo med 3. in 8. majem potekalo v ljubljanskem Tivoliju.

Na tem bodo sodelovali še Madžarska, Južna Koreja, Romunija in Litva. Prav vzhodni sosedi so bili v Szekesfehervarju prvi pripravljalni tekmec čete Matjaža Kopitarja, ki je vknjižila zmago s 3:0.

Žiga Pance je prispeval dva zadetka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Risi so bili na Madžarskem boljši nasprotnik, v vodstvo jih je v 36. minuti ob drugi številčni prednosti na obračunu popeljal Robert Sabolič, v začetku zadnje tretjine je Žiga Pance zvišal na 2:0. Gostitelji so ob koncu poskušali brez vratarja, a se jim načrt ni izšel, Pance je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 3:0.

V slovenskih vratih je stal Matija Pintarič, ki ni imel veliko dela (v prvih 40 minutah so domači sprožili le štiri strele), še največ ga je imel v zadnji tretjini, ko so Madžari proti njegovim vratom streljali osemkrat. Zaustavil je vseh 12 strelov. Slovenci so jih sprožili 23.

Konec klubske sezone za nemški trio, Jeglič še okreva

Kopitar še ni računal na najmočnejšo zasedbo, saj je trio Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič klubsko sezono končal šele včeraj.

Njihov Fischtown Pinguins je na odločilni peti četrtfinalni tekmi nemškega prvenstva proti Wolfsburgu klonil z 0:2 (drugi zadetek so prejeli v nebranjen gol) in po hudem boju ostal brez polfinalne vstopnice. Jeglič, ki se je poškodoval na prvi četrtfinalni tekmi, je izpustil še četrto zaporedno srečanje, ekipo je spremljal s tribune.

Slovenci bodo v četrtek in petek odigrali še pripravljalni tekmi z Japonsko in Romunijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po Madžarski selitev na Slovaško

Slovenci bodo po tekmi z Madžari odpotovali na Slovaško v Hamuliakovo, kjer jih v četrtek čaka dvoboj z Japonsko, v petek pa še z Romunijo. Prihodnji teden sta predvideni še dve pripravljalni tekmi z udeležencema elite, v četrtek (28. april) v Pontebbi z Italijo in v soboto (30. aprila) na Bledu s Francijo.

Pripravljalna tekma: Torek, 19. april (Szekesfehervar)

Madžarska : Slovenija 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Strelci: 0:1 Sabolič (Robar, Maver, 36., PP1), 0:2 Pance (Gregorc, 42.), 0:3 Pance (Podlipnik, Gregorc, 60., EN)

Streli: Mad 12 (2, 2, 8), Slo 23 (5, 11, 7)

Kazenske minute: Mad 4, Slo 4 Postava Slovenije: Pintarič, Us; Magovac, Robar, Maver, Sabolič, Tomaževič; Gregorc, Podlipnik, Čimžar, Ograjenšek, Pance; Pretnar, Štebih, Koblar, Simšič, Zajc; Čosić, Crnovič, Kapel, Sodja, Šturm.

Selektor: Matjaž Kopitar. Pomočnik: Gorazd Rekelj. Vodja ekipe: Tomaž Razingar.

Postava Madžarske: Hetenyi, Rajna; Macaulay, Garat, Erdely, Magosi, Hari; Pozsgai, Horvath, Kulmala, Nagy, Terbocs; Sziranyi, Kiss, Papp, Vincze, Koger; Fejes, G. Toth, R. Totth, Vas, Mihaly, Szita.

Selektor: Sean Simpson. Pomočnik: Zoltán Szilassy. Vodja ekipe: Levente Szilágyi.

Ekipa, ki je odpotovala na prve pripravljalne tekme Vratarji: Matija Pintarič (Rouen, Francija, Ligue Magnus), Žan Us (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Luka Kolin (HK SŽ Olimpija) Branilci: Aljoša Crnovič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Blaž Gregorc (Augsbuger Panther, DEL), Aleksandar Magovac (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Matic Podlipnik (HK Spisska Nova Ves, Tipos Extraliga), Klemen Pretnar (Amiens, Francija, Ligue Magnus), Mitja Robar, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Jan Čosić (Nyköpings SK J20) Napadalci: Tadej Čimžar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Kapel (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Gregor Koblar (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Anže Kuralt (Fehervar AV19, liga ICEHL), Luka Maver (American International College, NCAA), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga ICEHL), Žiga Pance (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Robert Sabolič , Nik Simšič, Jaka Sodja, Jaka Šturm (vsi HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Rok Tičar (EC KAC, liga IceHL), Blaž Tomaževič (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija, liga ICEHL)

Predviden razpored preostalih prijateljskih tekem: Četrtek, 21. april (Hamuliakovo)

19.00 Japonska - Slovenija Petek, 22. appril (Hamuliakovo)

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 28. april (Pontebba)

19.00 Italija - Slovenija Sobota, 30. april (Bled)

18.00 Slovenija - Francija